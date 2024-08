Angola: Les revenus du secteur judiciaire augmentent à Cuanza-Sul

Sumbe (Angola) — Cent 18 millions 689 mille 882 Kwanzas ont été collectés, au cours des six premiers mois de cette année, par le secteur de la Justice et des Droits Humains dans la province de Cuanza-Sul, soit 14 millions de plus par rapport à la même période précédente.

Les revenus, canalisés vers le Trésor Général de l'État, provenaient des services notariaux, des enregistrements civils et immobiliers, des automobiles et de l'identification civile.

Ces données ont été publiées lundi par le délégué à la Justice et aux Droits de l'Homme de la province de Kwanza-Sul, Lino Kupenga, lors d'une réunion du conseil d'administration de l'institution.

À l'occasion, il avait indiqué que les revenus étaient passés de 104 millions, en 2023, à 118 millions 689 mille 882, entre janvier et juin de cette année.

Il a précisé que l'institution a délivré 18 mille 339 actes de naissance, 188 actes de mariage, 633 actes de décès, 89 actes d'immatriculation de voitures, 320 actes d'enregistrement foncier, 58 mille 781 cartes d'identité, mille 370 extraits de casier judiciaire et neuf mille 787 actes notariés.

L'événement a porté sur l'état des lieux concernant les conditions créées pour la tenue de la 4ème assemblée des huissiers, l'organisation et le fonctionnement des services à la lumière de la situation financière actuelle.

Informations sur le paiement dans les zones reculées, la mise en oeuvre du projet « Njila », le niveau d'exécution du Budget 2024, la prise de fonctions des salariés admis au concours public d'entrée 2021 et entre autres faisaient aussi partie des thèmes au menu de la rencontre.

Pour le second semestre, les perspectives sont de dépasser les objectifs actuels en s'appuyant sur une gestion plus participative, en renforçant les équipes d'état civil et d'identification dans les zones reculées, en réalisant des activités de formation des techniciens.

La réunion a connu la participation des responsables des différents départements de la délégation de Justice, des bureaux de l'état civil, des sections municipales, des guichets d'enregistrement et des représentants des droits de l'homme et autres.