Angola: Le film «Cicatrizes» projeté à Huambo

Huambo — Le film "Cicatrizes", de l'acteur et réalisateur angolais Felélé de Papel, a été projeté pour la première fois, dimanche, au Centre culturel "Manuel Rui Monteiro", dans la ville de Huambo, lors d'une prestigieuse séance à laquelle ont participé 150 amateurs.

S'adressant à l'ANGOP, Felélé de Papel, pseudonyme littéraire de Fernando Goy, a annoncé que le film a été tourné cette année dans la municipalité de Bailundo, province de Huambo.

Selon lui, le drame met en scène 42 acteurs angolais.

L'acteur, qui fait ses débuts comme réalisateur, a précisé que le film, produit par Ani Music, est centré sur le personnage de Tchissupe, un jeune homme de la municipalité de Bailundo, qui met en évidence des aspects de l'appréciation des éléments culturels du peuple Ovimbundu.

Tchissupe est un jeune homme amoureux des rites, des us et coutumes du Royaume Bailundo, qui, en raison des circonstances de la vie, après avoir perdu ses parents, a déménagé en ville, où il a fini par vivre un choc culturel, qui l'a obligé à se plonger dans une lutte pour l'affirmation d'identité et de la personnalité, en soignant les cicatrices de son expérience quotidienne, a-t-il expliqué.

Felélé de Papel a mentionné que le long métrage de 56 minutes apporte des aspects de l'appréciation et de la promotion de la culture Ovimbundu, du bilinguisme fonctionnel entre portugais et umbundu, outre l'appel à la fin du tribalisme et à développer le tourisme local.

Ça n'a pas été facile de réaliser ce film, a-t-il confié, car c'était sa première expérience, puisqu'il est habitué à travailler comme écrivain, acteur de théâtre, entre autres occupations.

Présent à la séance, le directeur du Bureau de culture, du tourisme, de la jeunesse et des sports de la province de Huambo, Jeremias Piedade, a encouragé la poursuite des efforts en faveur de l'entrepreneuriat culturel, pour générer des revenus pour l'État et améliorer les revenus des jeunes.