Soudan: Les forces armées évacuent les religieuses de l'Association Catholique Salésienne Italienne

Les Forces armées soudanaises et le Service général de renseignements ont évacué les religieuses de la Société catholique salésienne italienne, composée de cinq religieuses, d'un prêtre de la Société italienne Don Bosco et de vingt citoyens du Soudan du Sud.

Ce groupe est resté bloqué pendant un an et quatre mois dans une zone sous contrôle des forces armées soudanaises dans la région d'Al-Shajara, et leur maison fait partie d'un projet de service éducatif. Il s'agit d'un complexe qui comprend une école maternelle et une école primaire, et le complexe est connu sous le nom de Dar Maryam.

Les forces armées soudanaises et les services de renseignement ont continué de surveiller et de répondre aux besoins du groupe en matière de soins médicaux, de nourriture et d'approvisionnement en énergie solaire. Il est à noter que la maison a été attaquée à plusieurs reprises par la milice rebelle FSR et qu'elle n'a pas été épargnée par les tireurs d'élite appartenant à la milice.

Après la tentative d'évacuation du Comité international de la Croix-Rouge, qui n'a pas abouti, l'église a déposé une demande officielle auprès des services de renseignement pour évacuer ses paroissiens de ces zones. Le groupe a été évacué en toute sécurité vers Omdurman puis vers Port-Soudan.