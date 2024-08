Ile Maurice: Cyclisme - L'échappée belle de Christopher Lagane !

Il a atteint son objectif. Christopher Lagane avait confié dans nos colonnes : «je vais essayer de me glisser dans une échappée. Il faudra que ce soit une échappée qui tienne la route. Ce serait idéal de montrer le maillot de Maurice.» Le cycliste y est parvenu dans la course en ligne des Jeux olympiques de Paris 2024, ce samedi 3 août. Il a même fait mieux que ce que l'on aurait pu prévoir en effectuant une échappée d'environ 180 km !

C'est après seulement 4 kilomètres de course que cette échappée matinale allait se former sous l'impulsion du Rwandais Eric Manizabayo. Christopher Lagane lui emboîta le pas en compagnie du Thaïlandais Thanakhan Chaiyasombat. Ils allaient être rejoints par la suite par deux autres coureurs, le Marocain Achraf Ed-Doghmy et l'Ougandais Charles Kagimu. Le peloton laissant faire, l'écart montera jusqu'à 15 minutes.

Entre-temps, un groupe de contre-attaque devait se former avec l'Italien Elia Viviani, Gleb Syritsa (AIN), l'Irlandais Ryan Mullen et le Grec Georgios Bouglas. Syritsa allait être lâché par la suite mais les trois autres parvenaient à faire la jonction avec le groupe Lagane aux avant-postes à 120 km de l'arrivée. A ce moment-là, le peloton qui avait accéléré depuis un certain temps déjà, était pointé à 2 minutes et 30 secondes environ. Par la suite, les attaques débutèrent au sein du peloton et cela eut pour résultat de réduire davantage l'avance des échappés.

Devant, Manizabayo fut le premier à lâcher prise bientôt suivi d'Ed-Doghmy. Kagimu était en souffrance mais tenta de s'accrocher alors que Lagane tenait encore bon dans les roues de Viviani et Mullen. Puis, à 89 km de l'arrivée, ces deux coureurs prirent seuls la direction des opérations. Lagane ne pouvait plus tenir le rythme.

Après, la lutte entre les costauds commença avant que le Belge Remco Evenepoel ne mette tout le monde d'accord, devenant le premier à réaliser le doublé contre-la-montre/course en ligne dans l'histoire des JO.

Même si Christopher Lagane n'a pas terminé la course, ce que l'on retiendra c'est sa belle chevauchée. Il aura défendu au mieux de ses possibilités le quadricolore mauricien !