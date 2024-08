Mali: Une vidéo de décapitation attribuée, à tort, au groupe Wagner

Au Mali, plus d'une semaine après le revers de l'armée et des mercenaires du groupe Wagner à Tinzaouatène, une vidéo de décapitation est devenue virale sur les réseaux sociaux ces dernières heures. Les internautes qui la partagent affirment qu'elle proviendrait d'un téléphone appartenant à un paramilitaire russe tué par les rebelles du CSP. Si des membres du groupe Wagner se sont déjà livrés à de telles exactions sur des civils au Mali, cette vidéo, elle, est sortie de son contexte.

La vidéo est insoutenable. Durant vingt-six secondes, on y voit plusieurs hommes en train de décapiter quatre personnes pieds et poings liés, au sol, à coups de hache, de machette et de pioche. Rien ne permet d'identifier les tueurs ni de géolocaliser ou dater la scène filmée en pleine nuit. Plusieurs logos du groupe Wagner, ainsi qu'un filigrane « Wagner Group » apparaissent sur les images.

Côté son, une musique du groupe brésilien de trash métal, Sepultura, accompagne les cris des victimes. « Voici ce que font les fascistes russes au Mali, c'est inhumain », commente une internaute qui affirme que la vidéo provient du téléphone d'un mercenaire russe tué lors des affrontements à Tinzaouatène, dans le nord du Mali, à la fin du mois de juillet 2024.

D'après nos recherches, cette vidéo est apparue sur des chaînes Telegram ukrainiennes avant d'être diffusée sur X (ex-Twitter). Les internautes l'attribuent directement au groupe Wagner. En réalité pourtant, cette vidéo est sortie de son contexte et n'a aucun rapport avec les paramilitaires russes et le Mali.

%

Un règlement de compte au Mexique

Plusieurs articles de presse et de blogs anglophones et hispanophones évoquent ces images en février 2019. On y apprend qu'elles ont été diffusées par le Grupo Sombra, une cellule criminelle du cartel du Golfe, qui sème la terreur au Mexique.

La vidéo originale dure cinq minutes. On y entend les bourreaux s'exprimer en espagnol, menaçant directement les membres d'un gang adverse. Quelqu'un a donc récupéré ces images, isolé un extrait de vingt-six secondes et y a apposé des logos du groupe Wagner. Une infox, vue plusieurs millions de fois, dans un contexte informationnel très perturbé ces derniers jours au Sahel.

Des exactions documentées

Si cette vidéo est attribuée, à tort, au groupe Wagner, elle ne doit pas faire oublier que des civils maliens ont bien été décapités par l'armée malienne et ses supplétifs de Wagner, notamment à Ersane dans la région de Gao, en octobre 2023. Plusieurs exactions de ce genre, commises par les Fama et leur supplétif de Wagner, ont été documentées par l'ONG Human Rights Watch.