Docteur Serigne Gueye Diop, le ministre de l'Industrie et du Commerce, a procédé hier, sur le site de la décharge de Gandigal (Commune de Sindia), à l'allumage symbolique d'un bûcher de 710 tonnes de produits alimentaires impropres à la consommation.

D'une contrevaleur de 612 millions de francs CFA, ces denrées ont été saisies par les services du ministère de l'Industrie et du Commerce. A l'issue de l'opération, il a envisagé d'organiser des opérations de destruction de produits impropres à la consommation de manière récurrente et de manière plus moderne, avec des incinérateurs, pour rompre avec les décharges publiques.

Docteur Serigne Gueye Diop, le ministre de l'Industrie et du Commerce, a allumé le plus grand bûcher de la Petite côte, sur le site de la décharge de Gandigal, dans la commune de Sindia. L'opération a consisté à la destruction de 710 tonnes de produits alimentaires impropres à la consommation, saisies par les services du Commerce des régions de Dakar et de Thiès. La contrevaleur de ces produits est évaluée à 612 millions de francs CFA. Ils ont été acheminés par 27 camions gros-porteurs.

Ce sont, selon une note descriptive, des boissons, du lait, du café, des jus en poudre, de la levure, de la base poulet pour bouillon, entre autres... Ils ont été saisis pour divers motifs comme la péremption, le défaut d'autorisation de fabrication, la non-conformité aux normes, l'altération et la contrefaçon à partir de niveaux de contrôle d'importation, de distribution et de production. Les lieux de contrôle ayant abrité les saisies sont du reste des sites de vente en détail, des marchés, des industries, des entrepôts et des grandes surfaces.

Le ministre de l'Industrie et du Commerce a, en outre, félicité et remercié les services de Commerce de Dakar et Thiès pour le travail accompli. Il a salué la présence des associations de consommateurs. Selon lui, l'opération de destruction de produits alimentaires impropres à la consommation entre dans la dynamique de protéger les citoyens des produits périmés ou de qualité mauvaise. A l'en croire, la loi soutient l'activité notamment la loi 68-508 et la loi 68-48.

Docteur Serigne Gueye Diop s'est appesanti sur deux faits. D'une part, il a envisagé de procéder de manière récurrente à la destruction de produits alimentaires impropres à la consommation ; donc non plus dans les six mois et, d'autre part, de ne plus le faire dans décharges publiques mais dans des lieux indiqués, à l'aide d'incinérateurs comme dans les pays développés à l'image des Etats-Unis d'Amérique (USA). Il a salué les efforts de la Police, de la Gendarmerie et de la Douane dans la lutte de tous les jours contre les produits impropres à la consommation, pour les saisir et les détruire. Il a invité les Sénégalais, chaque Sénégalais, à dénoncer la vente et la distribution de produits périmés.

Le ministre de l'Industrie et du Commerce a aussi décliné sa feuille de route, en projetant la construction de 11 nouveaux services de Commerce, en plus des 33 existants, et le recrutements de 1000 volontaires dans le but de mieux contrôler et signaler les produits impropres à la consommation et de veiller au respect des prix fixés.