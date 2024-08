Sénégal: Industrie - Le chiffre d'affaires s'est relevé de 1,5% au premier trimestre 2024

Le chiffre d'affaires dans l'industrie se relève de 1,5% au premier trimestre 2024, comparé à celui de la même période de 2023, sous l'effet de l'amélioration de celui des industries extractives (+27,0%), de production d'électricité, de gaz et d'eau (+16,6%), et des industries environnementales (+5,3%).

Selon l'Agence nationale de la statistique et de la démographie (Ansd) qui donne l'information, en revanche, le chiffre d'affaires des industries manufacturières se replie de 6,3% sur la période sous revue.

L'amélioration du chiffre d'affaires dans les industries extractives (+27,0%) au premier trimestre 2024 est expliquée par l'augmentation des ventes des autres produits des industries extractives (+97,9%). Toutefois, le chiffre d'affaires des minerais métalliques se contracte de 15,2% sur la période sous revue. Le relèvement du chiffre d'affaires des industries de production d'électricité, de gaz et d'eau (+16,6%) au premier trimestre 2024 est dû à la hausse des ventes d'électricité et de gaz (+18,3%) ainsi que d'eau (+9,3%).

L'augmentation du chiffre d'affaires des industries environnementales (+5,8%) est en relation avec la hausse de celui des activités de collecte des eaux usées et boues (+12,8%) et de traitement et d'élimination des déchets (+5,3%). Le repli du chiffre d'affaires des industries manufacturières (-6,3%) est imputable, particulièrement, à la diminution des ventes du papier et carton (-51,7%), des produits textiles et articles d'habillement (-27,5%), des produits du raffinage et de la cokéfaction (-11,3%), chimiques et pharmaceutiques (-8,6%) et des produits agroalimentaires (-7,0%).

La bonne tenue du chiffre d'affaires des produits métallurgiques et de fonderie (+33,4%), ainsi que l'augmentation des ventes des matériaux minéraux (+1,7%) a permis d'atténuer la baisse du chiffre d'affaires de l'industrie manufacturière.