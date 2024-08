Congo-Kinshasa: L'ONG ACEFA lance le projet d'autonomisation des ressources dans l'ex-Grand Kivu

L'organisation non gouvernementale de développement Action pour la sauvegarde de l'enfant et de la femme abandonnée (ACEFA) a lancé lundi 5 août les travaux de l'atelier du projet d'autonomisation des ressources concernant les deux Kivus et le Maniema.

Ces travaux de trois jours associent les différents acteurs dont ceux des mines. Ils visent à faire entendre la voix des femmes en faveur des droits humains et de la protection de l'environnement dans les zones minières à petite échelle en RDC.

La coordonnatrice de l'ACEFA, Annie Sinanduku Mwange, explique la quintessence de ces travaux :

« Ce projet sera réalisé dans trois provinces, à savoir le Nord et le Sud-Kivu et le Maniema. Il entre dans le cadre de l'autonomisation de toutes les ressources afin d'élever la voix de la femme et en lien avec la transition écologique. Il y a les thèmes par rapport aux droits humains, la gestion durable de l'environnement, le renforcement économique de la femme ».

Les attentes concernent le développement des techniques de mobilisation et de sensibilisation pour le changement des mentalités et des comportements sur la transition écologique et les techniques d'accompagnement auprès des communautés.

Il est par ailleurs demandé aux participants l'assiduité et l'appropriation du projet, a poursuivi la coordonnatrice de l'ONG ACEFA.

Ces assises se réalisent avec l'appui financier de l'Union internationale pour la conservation de la nature et des ressources naturelles.