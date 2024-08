Togo: Conférence des ambassadeurs

Le ministre des Affaires étrangères, Robert Dussey, a réuni lundi les diplomates togolais en poste à l'étranger.

Une rencontre d'explication sur la constitution récemment promulguée.

Robert Dussey a exposé les principales motivations derrière l'adoption de la nouvelle Constitution, soulignant qu'il s'agit d'une démarche visant à renforcer la position du Togo sur la scène internationale.

Selon lui, cette nouvelle Constitution est conçue pour définir les enjeux de la diplomatie togolaise tout en respectant la vision constante du chef de l'État en matière de relations internationales.

'L'adoption de cette nouvelle constitution est un choix stratégique, responsable et visionnaire. Elle s'inscrit dans une dynamique de préservation de la paix, de renforcement de la démocratie et de l'État de droit au Togo, tout en tenant compte des évolutions politiques, sécuritaires et institutionnelles mondiales, et particulièrement celles de la sous-région ouest-africaine', a déclaré M. Dussey.

Gilbert Bawara, le ministre de la Fonction publique, était présent.

La conférence a également servi à réaffirmer les engagements du Togo au niveau continental, notamment dans la résolution des conflits entre les États de l'AES et la Cedeao. Robert Dussey a expliqué que cette approche répond aux principes fondamentaux du Togo en matière de paix et de solidarité sur le continent africain.

'La diplomatie togolaise doit incarner l'idéal de l'intégration africaine, servir la cause de la paix et promouvoir les vertus du dialogue sur le continent et dans la sous-région. Elle doit également s'investir dans la recherche d'opportunités économiques pour soutenir le développement et l'émergence de notre pays', a-t-il souligné.