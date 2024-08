Afrique: Le programme UNFPA SUPPLY dégage chaque année deux millions de dollars pour accélérer la planification familiale au Tchad

communiqué de presse

La planification familiale est un pilier fondamental pour la réduction de la mortalité maternelle et de la capture du dividende démographique dans la mesure où elle influence non seulement la santé reproductive, mais aussi le bien-être économique et social des communautés.

L'accès à une planification volontaire et sûre est un droit humain. La planification familiale est au coeur de l'égalité des sexes et de l'autonomisation des femmes, et elle est un facteur clé de développement socio-économique et de la réduction de la pauvreté.

Au Tchad, l'accès aux informations et aux services de la planification familiale est un défi pour les femmes et les filles. Malgré les efforts du gouvernement et de ses partenaires, le pays enregistre un taux très faible de prévalence contraceptive (8,1%). Cela est dû à plusieurs facteurs, notamment d'ordre culturel, religieux, politique et socioéconomique.

Malgré les avantages, l'accès à cet important service reste un défi au Tchad en particulier dans les zones rurales. De nombreuses femmes souhaitant éviter une grossesse n'ont pas la possibilité de recourir à des méthodes efficaces et sûres souvent en raison d'un manque d'accès aux informations et aux services nécessaires.

L'accès aux produits de la santé de reproduction jusqu'au dernier kilomètre

Le Fonds des Nations Unies pour la population, à travers son programme UNFPA Supplies Partnership joue un rôle crucial dans la promotion de la planification familiale et la disponibilité des produits de santé reproductive au Tchad. Il appuie le pays à assurer la demande et l'offre des services de planification familiale de qualité en militant pour des politiques, stratégies et programmes adéquats et assurant un approvisionnement constant en produits de santé de la reproduction y compris les produits contraceptifs de qualité jusque dans les zones les plus reculées.

Chaque année l'UNFPA met à la disposition du Ministère de la Santé Publique, à travers la Centrale Pharmaceutique d'Achat, des produits de santé de la reproduction y compris les contraceptifs d'une valeur de deux millions de dollars, soit plus d'un milliard de francs CFA.

Aux côtés du gouvernement, UNFPA travaille de jour en jour pour l'intégration de la planification familiale dans toutes les formations sanitaires au niveau du pays pour élargir l'accès aux services de santé de reproduction. Tout en améliorant la compréhension de l'importance de la planification familiale et en rendant disponible les produits contraceptifs dans tous les centres de santé, au dernier kilomètre grâce à une stratégie de distribution sur la base d'un contrat de performance entre la Direction de la Santé de la Reproduction/ Ministère de la santé publique et les Pharmacies d'Approvisionnement Provinciales (PPA).

Ainsi Klagué Adeline, habitante de Maro à la frontière centrafricaine, à près de 1000 km de la capitale tchadienne, témoigne : « La contraception est importante pour moi parce que la vie coûte chère de nos jours. Nous avons la scolarité, les frais des soins médicaux et beaucoup d'autres charges sociales et en plus de cela si une femme a un enfant au dos, un autre entre les mains et un autre au ventre, cela sera très difficile pour elle. Eu égard à toutes ces difficultés, la femme doit prendre une méthode contraceptive pour mieux gérer ses accouchements et avoir du temps pour faire les activités génératrices de revenu afin de soutenir sa famille ».

Elle, de poursuivre, « il y' a trop de rumeurs sur les méthodes contraceptives mais ce ne sont que des mensonges. Les méthodes contraceptives permettent d'espacer les naissances et non de les limiter. Grâce aux méthodes contraceptives, j'ai espacé mes accouchements et mes enfants ont grandi sainement parce que j'ai le temps de m'occuper d'eux».

La contraception présente de multiples avantages au-delà de la santé reproductive. Elle contribue à la réduction de la mortalité maternelle et infantile, offre des possibilités élargies d'éducation des enfants, favorise l'autonomisation des femmes et soutient une croissance démographique contrôlée.

Le rôle des leaders religieux dans la promotion de la planification familiale

Les leaders religieux jouent un rôle important dans la promotion de la planification familiale en contribuant à lever certaines barrières religieuses et culturelles à l'utilisation des produits contraceptifs pour l'espacement des naissances ; ils sont de grands influenceurs dans la société compte tenu de l'attachement de la population à leurs croyances et leurs religions.

Les leaders religieux y compris les femmes prédicatrices se sont engagés à la sensibilisation des femmes à l'utilisation des contraceptifs modernes, à la consultation prénatale et à l'accouchement dans les formations sanitaires avec l'appui de l'UNFPA.

Latifa Noussaradine Mahamat est la Secrétaire Générale adjointe de la Ligue des femmes prédicatrices de la province du Lac, elle affirme : « Avec l'appui de l'UNFPA, nous avons été formées comme agentes de santé communautaire sur la santé de la reproduction. En tant que ligue des femmes prédicatrices nous travaillons sous la direction du Conseil Supérieur des Affaires Islamiques. Nous avons appliqué les connaissances acquises durant la formation dans nos 9 centres d'enseignement coranique et dans la communauté. Nous sensibilisons les femmes enceintes sur le suivi médical de la grossesse, l'accouchement dans une formation sanitaire ainsi que l'importance de vacciner l'enfant. La planification familiale est également au coeur de nos sensibilisations ».

Convaincu de l'importance de la planification familiale, le Pasteur Bouloumbé Djoogonan explique : "Nous, leaders religieux, avons combattu la planification familiale par méconnaissance. Quand nous avons reçu les informations détaillées sur ça, nous avons compris son importance. La planification nous aide du point de vue économique, à assurer la prise en charge de la santé et l'éducation de l'enfant qui va naître."

Depuis l'engagement des leaders religieux, les résultats sont encourageants. Le nombre des femmes adhérant à la contraception est en croissance. En 2020 les utilisatrices étaient de 163 874 et en 2023 le chiffre est passé 387 816.

Au Tchad, la planification familiale est un enjeu de santé de la reproduction et de développement socio-économique majeur. Bien que des défis subsistent, le Tchad a fait des progrès significatifs en matière de planification familiale. La poursuite des efforts pour surmonter les obstacles et l'engagement continu des parties prenantes sont essentiels pour garantir l'accès universel aux services de santé reproductive et contribuer ainsi à l'épanouissement des individus et au développement du pays.

Pour l'UNFPA, la planification familiale et l'accès aux produits de santé reproductive sont essentiels pour garantir une maternité sans risque, des familles saines et des populations résilientes et prospères.