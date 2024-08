Mauritanie: Ould GHAZOUANI trace la ligne, Moctar Ould DJAY dévoile son attelage commando

À peine nommé aux commandes de la Primature, l'ex- proche et fidèle collaborateur du Président Mohamed Ould Cheikh El-Ghazouani, Moctar Ould DJAY (51 ans) s'est mis au travail pour choisir l'équipe devant entrer en action pour parachever la vision et les chantiers du Chef de l'État mauritanien, lequel a entamé un deuxième mandat de cinq ans depuis le 02 août 2024.

La liste du gouvernement de 29 membres a été dévoilée ce mardi marqué par le maintien des 4 ministres « dinosaures » de l'attelage précédent ( Affaires Étrangères, Intérieur, Défense et Justice) et l'entrée de nouveaux visages. Rupture et pragmatisme en orbite

Les tractations ont été laborieuses. 48 heures dans les secrets du Chef de l'État et de son Premier ministre pour niveller et blinder le dispositif du nouveau gouvernement dirigé par Moctar Ould DJAY. Le Président Mohamed Ould Cheikh El-Ghazouani a tracé la voie avec fermeté et engagement lors de sa prestation de serment le 1er août dernier. « Rien ne sera plus comme avant. Nous devons aller dans le sens du voeu de changement de nos concitoyens. Les urgences sont là et ne doivent pas attendre» tonne -t-il.

Après deux jours de suspens, Moctar Ould DJAY dévoile l'équipée de la » rupture » et de l'action. 29 membres constituent le nouvel attelage gouvernemental, marqué par la reconduction des 4 ministres en charge des stations dites de souveraineté, considérés comme les quatre pièces maîtresses du dispositif GHAZOUANI.

Il s'agit de Mohamed Ahmed Ould Mohamed Lemine, un proche du président et pilier du régime qui conserve son poste de ministre de l'Intérieur et de la Décentralisation, le « Sherpa » de la diplomatie mauritanienne, Mohamed Salem Ould Merzoug, garde les clés de ce département stratégique, le général Hanana Ould Sidi, un autre fidèle et inoxydable compagnon de GHAZOUANI, reconduit à son poste de ministre de la Défense.

Nouveaux visages et défenestration

L'attelage gouvernemental Moctar Ould DJAY est marqué par le départ de plusieurs ministres et l'entrée de nouvelles figures, ayant exercé des fonctions de premier plan jusqu'à un passé récent. On peut citer entre autres, Amadou Tidiane Thiam, précédemment Directeur Général de l'ETER, prend le cockpit du ministère des Mines et de l'industrie, l'influent homme de média, Al Houssein Ould Meddou, qui présidait la HAPA ( Haute Autorité de la Presse Audiovisuelle) est promu ministre de la Culture, des Arts, de la Communication et des Relations avec le Parlement. L'inamovible égérie Naha Mint Mouknass, précédemment ministre de la Santé n'a pas été reconduite à son poste. Les passations dans les ministères devront se faire incessamment pour accélérer la cadence. Les défis sont gigantesques et les urgences pressent.

Ci-dessous la liste complète du nouveau gouvernement :

● Ministre chargé du secrétariat général du gouvernement : Lam Al-Housseinou

● Ministre de la jeunesse, des sports et de la fonction publique : Mohamed Abdallahi Louly

● Ministre de la formation professionnelle, de l'artisanat et des métiers : Maalainine Ould Eyih

● Ministre de la justice : Mohamed Mahmoud Boya

● Ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Mauritaniens de l'extérieur Mohamed Salem Merzoug

● Ministre de la défense et des affaires des retraités et des fils de martyrs : Hanana Ould Sidi

● Ministre de l'intérieur, de la décentralisation et du développement local : Mohamed Ahmed Ould Mohamed Lemine

● Ministre des affaires islamiques et de l'enseignement originel : Sidi Yahya Cheikhna Lemrabott

● Ministre de l'économie et des finances : Sid'Ahmed Bouh

● Ministre de l'éducation et de la réforme de l'enseignement : Houda Babah

● Ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique : Yacoub Moine

● Ministre de la Santé : Abdallahi Wedih

● Ministre de la Fonction Publique et du Travail : Mohamed Ould Soueidatt

● Ministre de la transformation numérique et de la modernisation de l'administration : Ahmed Salem Ebode

● Ministre de l'énergie et du pétrole : Mohamed Ould Khaled

● Ministre des Mines et de l'Industrie : Thiam Tidjani.

● Ministre de la Pêche, des Infrastructures maritimes et portuaires : Fadhili Sidaty

● Ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire : Momme Beibate

● Ministre de l'élevage : Mokhtar Gaguih

● Ministre des domaines, des biens de l'Etat et de la réforme foncière : Mokhtar Ahmed Bousseif

● Ministre du commerce et du tourisme : Zeinebou Mint Ahmednah

● Ministre de la réforme foncière, de l'habitat et de l'urbanisme : Niang Mamadou

● Ministre de l'équipement et des transports : Ely El Veirik

● Ministre de l'hydraulique et de l'assainissement : Amal Mouloud

● Ministre de la culture, des arts, de la communication et des relations avec le Parlement : Houssein Ould Medou

● Ministre de l'enfance et de la famille : Safiha Ntahah

● Ministre de l'environnement et du développement durable : Massouda Baham

● Ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur, de la promotion de la décentralisation et du développement local, chargé de la décentralisation et du développement local : Yacoub Salem Vall

● Ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget : Ankimour Kodero Harouna.