Angola: Le pays et les Etats-Unis renforcent leurs relations bilatérales

Luanda — Le renforcement des relations entre l'Angola et les Etats-Unis d'Amérique (USA), avec un accent sur les domaines politico-diplomatique et économique, a été discuté lundi, à Luanda, par le ministre des Relations extérieures, Téte António, et l'ambassadeur des Etats-Unis dans le pays, Tulinabo Mushingi.

Selon un communiqué de presse transmis mardi à l'ANGOP, lors de la rencontre, les deux personnalités ont également discuté de la tenue en Angola d'un sommet annuel du Corporate Council on Africa, un événement de grande envergure qui réunit des leaders politiques et économiques du continent et des Etats-Unis.

Fondé en 1993, le Corporate Council on Africa (CCA) est la principale association d'entreprises aux États-Unis qui se concentre exclusivement sur la connexion des intérêts commerciaux en Afrique et joue un rôle fondamental dans la promotion des affaires et des investissements entre les Américains et les Africains.

Lors de la réunion, les deux parties ont également passé en revue les questions liées aux décisions prises lors de la deuxième réunion ministérielle sur la sécurité et la paix dans l'Est de la République démocratique du Congo (RDC), qui s'est tenue à Luanda le 30 juillet, ainsi que la situation politique qui prévaut au Soudan.

L'Angola et les États-Unis ont établi un partenariat créant des corridors économiques stratégiques qui profitent aux populations locales et les intègrent dans l'économie mondiale.

L'engagement de l'Angola en faveur des réformes économiques depuis 2017 a jeté les bases d'une plus grande implication commerciale et gouvernementale des États-Unis d'Amérique.

Les relations entre les deux pays s'approfondissent avec des engagements réguliers et une coopération croissante sur des objectifs communs clés.