Gabon: Le Président de la Transition élevé au rang de Grand Maître de l'Ordre National de la libération

Libreville, le 5 Août 2024-Le Général Brice Clotaire Oligui Nguema, Président de la Transition, Président de la République, Chef de l'Etat a été élevé ce jour à la dignité de Grand-Croix et reconnu comme Grand Maître de l'Ordre National de la Libération à l'esplanade du CTRI en présence des membres du CTRI, du gouvernement de la transition, des présidents des institutions, des responsables administratifs de la Présidence de la République ainsi que l'Archevêque métropolitain de Libreville et les anciens dignitaires de la République.

Empreinte de solennité, cette cérémonie a été marquée par la traditionnelle levée des couleurs, le rituel de reconnaissance de SE le Général Brice Clotaire Oligui Nguema en qualité de Grand Maître de l'Ordre National de la Libération par le Grand Chancelier des Ordres Nationaux (port de l'écharpe tricolore aux couleurs nationales et de la médaille de la libération), et la phase de félicitations au Chef de l'Etat par les distingués hôtes.

Créée par décret N°294/PT-PR/GCONA en date du 31 juillet 2024, la distinction de l'Ordre National de la Libération, instituée par le Comité pour la Transition et la Restauration des Institutions (CTRI) a pour but de récompenser les personnes ou les collectivités militaires et civiles qui se sont distinguées dans l'action du coup de la libération du Gabon le 30 août 2023 et dans le déroulement de la transition.

Cette décoration dont les membres portent le titre de Compagnons de la Libération comprend deux grades et une dignité, notamment Chevalier et Commandeur et dignité de la Grand-Croix.

Conformément aux dispositions du décret N° 0590/PR du 3 mai 1993 portant création et déterminant les attributions et les règles d'organisation et de fonctionnement de la Grande Chancellerie des Ordres nationaux, le Président de la Transition est le Grand Maître de l'Ordre National de la libération, assisté par un conseil composé de neuf membres désignés par le Grand Maître.

En outre, le Chef de l'Etat a en sa qualité de Grand maître des Ordres Nationaux élevé le Grand Chancelier des Ordres Nationaux, membre du Conseil de l'Ordre de la libération, à la dignité de Grand-Croix de l'Ordre National de la libération.

A l'issue de ces évènements, le Président de la Transition s'est entretenu avec les dignitaires de la République. Occasion d'aborder les questions d'actualité ainsi que les futures consultations nationales et recueillir les conseils des sages.

Honorés d'avoir été reçus par le Chef de l'Etat, les dignitaires de la République lui ont réaffirmé leur accompagnement dans le processus de transition ainsi que la mise à disposition de leur expérience pour les prochaines consultations.