Algérie: Energie Mines - Arkab en visite de travail au Niger

Alger — Le ministre de l'Energie et des Mines, Mohamed Arkab, effectue, à partir de mardi, une visite de travail au Niger, au cours de laquelle il examinera les moyens de renforcer et de développer la coopération bilatérale dans le domaine de l'énergie, indique un communiqué du ministère.

"A l'invitation du ministre nigérien du Pétrole, Mahaman Moustapha Barké, le ministre de l'Energie et des Mines, Mohamed Arkab, effectue, mardi et mercredi, une visite de travail dans la capitale du Niger, accompagné du PDG et de cadres de Sonatrach et de cadres du ministère", lit-on dans le communiqué.

Au cours de cette visite, le ministre aura des rencontres et des réunions avec des responsables nigériens, dont le ministre du Pétrole, pour examiner les moyens de renforcer et de développer les perspectives de coopération bilatérale, notamment dans le secteur de l'énergie et des mines et particulièrement dans le domaine des hydrocarbures, à travers la reprise de l'activité de Sonatrach au Niger, dans le cadre de sa stratégie visant à étendre ses activités sur le marché international de l'énergie, notamment en Afrique, selon la même source.