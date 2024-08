Guinée: Les Guinéens demandent plus dans la promotion de l'égalité des genres

La majorité des citoyens adhèrent aux principes d'égalité en matière d'accès au foncier, à l'emploi et aux postes politiques.

Key findings

Les hommes sont plus nombreux que les femmes à profiter de l'éducation post- secondaire (20% vs. 10%) et secondaire (24% vs. 16%) en Guinée, et il y a plus de femmes que d'hommes qui sont sans éducation formelle (57% vs. 43%).

Plus d'hommes que de femmes possèdent des actifs comme un téléphone portable (96% contre 86%), une voiture (47% contre 16%), un compte bancaire (13% contre 8%) et un ordinateur (11% contre 7%).

Les femmes ont moins d'autonomie dans la gestion des revenus de leur ménage que les hommes (40% contre 57%).

La majorité des Guinéens adhèrent aux principes d'égalité en matière d'accès au foncier (61%) et à l'emploi (57%).

Sept répondants sur 10 (70%) estiment que les femmes devraient être éligibles à des postes politiques au même titre que les hommes.

Seulement 46% des Guinéens approuvent les performances de leur gouvernement dans la promotion de l'égalité des droits et des chances en faveur des femmes, et plus de sept répondants sur 10 (72%) estiment qu'il doit faire plus en la matière.

L'inégalité d'accès à l'éducation et le faible nombre de femmes occupant des postes d'influence dans le gouvernement sont les questions prioritaires liées à l'égalité des genres aux yeux des Guinéens.

En matière d'égalité entre les genres, la Guinée reste à la traine malgré les différentes actions posées à travers la promulgation et la ratification de lois et instruments internationaux, ainsi que l'adoption de plans et politiques en vue de combler les lacunes (Banque Mondiale, 2023).

Des disparités flagrantes demeurent entre les sexes dans le pays sur plusieurs aspects. Selon l'Institut National de la Statistique (2020), les femmes sont 53,6% à être atteintes par la pauvreté alors que l'incidence de pauvreté est de 42,8% chez les hommes. Le taux d'alphabétisation des femmes (22%) est faible comparativement à celui des hommes (43,6%). Dans le domaine de l'emploi, les femmes sont sous-représentées dans la fonction publique et accèdent difficilement à des postes influents, et leur taux d'emploi (54,5%) est d'environ 20 points de pourcentage inférieur à celui des hommes (74,3%).

Malgré leur rôle déterminant dans la croissance du ménage, les femmes sont lésées dans l'accès aux ressources productives et ne bénéficient pas du même traitement que les hommes dans le contrôle des moyens de production et des revenus de leur famille (Ministère de la Santé Publique, 2022).

La présente étude rend compte d'un module d'enquête spécial inclus dans le questionnaire du Round 9 d'Afrobarometer pour collecter et analyser les expériences et les opinions des Africains concernant l'égalité des sexes dans le contrôle des actifs, l'embauche, la propriété foncière et le leadership politique. (Pour les résultats sur la violence sexiste en Guinée, veuillez voir Diallo, Diallo, & Amewunou, 2024).

Il ressort qu'en Guinée, les femmes ont moins bénéficié de l'éducation que les hommes, restent en retard en ce qui concerne la possession de certains actifs, et ont moins d'autonomie dans la gestion des revenus de leur ménage que les hommes.

Les citoyens guinéens adhèrent aux principes d'égalité dans la possession ou l'héritage des terres, l'accès à l'emploi et le leadership politique. La majorité des répondants se disent insatisfaits des efforts du gouvernement dans la promotion de l'égalité des droits et des chances en faveur des femmes, et estiment que l'Etat devrait faire davantage dans ce domaine.

Mamadou Saliou Diallo est chercheur à l'African Leadership Centre.