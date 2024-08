Burkina Faso: Actu vert - Pour la salubrité de nos cadres de vie, engageons-nous

Dans la quête incessante d'une vie saine dans nos villes, un aspect fondamental se démarque : la salubrité. Au-delà de simplement maintenir un aspect esthétique, la propreté de notre environnement revêt une importance capitale pour la préservation de notre cadre de vie et la sauvegarde de notre écosystème fragile. C'est dans cette dynamique que se sont inscrites certaines structures associatives aux côtés des brigades vertes des villes du Burkina Faso.

La salubrité urbaine ne se limite pas à un simple enjeu esthétique. Elle est le reflet du respect pour notre environnement et pour notre communauté. Une ville propre est une ville où il fait bon vivre, où chacun se sent en sécurité, où les espaces publics invitent à la convivialité et à la détente.

Elle contribue à renforcer le sentiment de fierté et d'appartenance des habitants envers leur lieu de résidence. Pourtant, malgré les multiples campagnes de sensibilisation et les efforts déployés par les autorités, la problématique de la saleté persiste dans de nos villes. Déchets abandonnés, caniveaux obstrués, pollution visuelle et olfactive... autant de signes d'un manque de civisme et d'un désintérêt pour notre environnement commun. La salubrité ne se limite pas aux espaces urbains. Elle englobe également la préservation des ressources naturelles, des cours d'eau, des forêts et des terres agricoles.

En polluant notre environnement, nous compromettons notre propre santé et celle des générations futures. Les déchets non traités contaminent les sols et les eaux. Ils mettant en péril, la biodiversité et la chaîne alimentaire. Face à cette réalité alarmante, il est impératif d'adopter une approche holistique de la salubrité, en intégrant la dimension environnementale, sociale et économique.

Cela passe par une éducation citoyenne dès le plus jeune âge, afin de sensibiliser les individus à l'importance de préserver leur environnement et de leur inculquer les bons réflexes en matière de gestion des déchets. C'est le lieu de rendre hommage à certaines structures comme "Etre utile, Agir utile". Une association qui au-delà du civisme qu'elle prône apporte un soutien énorme aux brigades vertes dans la salubrité des villes.

Le curage de plusieurs kilomètres de caniveaux

Au nombre de ses œuvres utiles, il y a entre autres, le don de poubelle et la plantation d'arbres fruitiers dans la cour des commissariats de Tampouy et Pô; le nettoyage de la cour du palais de justice de Ouagadougou, des cimetières et le curage de plusieurs kilomètres de caniveaux de la capitale. Ces actions devraient inspirer des organisations et même le citoyen lambda. »

Si on veut réellement que Ouagadougou soit propre et qu'on ait des arbres partout, nous avons la capacité de le faire et ce n'est pas compliqué », a déclaré le président de "Etre utile, Agir utile" Mahamadi Ouedraogo au cours d'une de ses interventions. Un message qui résonne comme un appel à l'action, une invitation à embrasser une vision commune pour une ville plus belle, plus verte, et plus vivable pour tous. De plus, il est essentiel de renforcer les politiques de gestion des déchets à l'échelle locale, en encourageant le recyclage, la réutilisation et la réduction à la source. Les initiatives de nettoyage participatif et de valorisation des espaces verts doivent être encouragées et soutenues par les autorités locales et les entreprises.

Certes, le ministère de l'Environnement et de l'Eau à travers ses services déconcentrés est engagé dans cette dynamique. Mais, la lutte contre la saleté ne peut être efficace sans la participation active de tous les acteurs de la société : citoyens, entreprises et organisations non gouvernementales.

En unissant nos efforts et en travaillant ensemble, nous pouvons transformer nos villes en des havres de propreté et de durabilité, où il fait bon vivre pour tous. Car, la salubrité urbaine est bien plus qu'une question de propreté. C'est un pilier essentiel de la protection de notre cadre de vie et de notre environnement. En la valorisant et en y investissant, nous contribuons à bâtir un avenir plus sain, plus harmonieux et plus durable pour les générations futures.