Maroc: Le pays et la Finlande veulent explorer 'toutes les opportunités' pour renforcer leur coopération (ministres)

Helsinki — Le Maroc et la Finlande souhaitent explorer "toutes les opportunités" disponibles pour renforcer leur coopération aussi bien sur le plan bilatéral que sur des questions régionales et internationales, ont assuré le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, Nasser Bourita et son homologue finlandaise, Elina Valtonen, à l'issue de leurs entretiens, mardi à Helsinki.

Cette rencontre a permis d'aborder "plusieurs questions internationales importantes ayant trait non seulement aux défis liés à l'environnement géopolitique dans lequel nous, dans la région arabe, autour de l'Afrique du nord, du Moyen Orient, mais aussi toutes les opportunités qui s'offrent à nous, y compris à travers la coopération commerciale et économique, pour nous, pour nos peuples, pour la région et pour le monde entier", a affirmé Mme Valtonen, lors d'un point de presse conjoint avec M. Bourita qui effectue une visite de travail en Finlande.

De son côté, M. Bourita s'est dit "très satisfait" du résultat de ses discussions "fructueuses" avec son homologue finlandaise, soulignant qu'avec la Finlande "nous avons de bonnes relations basées sur la confiance mutuelle et des valeurs partagées ", d'où l'intérêt d'"utiliser toutes les opportunités pour renforcer la coopération".

Le ministre a cité notamment l'importance de promouvoir le dialogue politique, la coopération économique et la coordination sur les questions internationales et régionales, ou encore celles ayant trait au système international où "nous devons être actifs ensemble".

"Nous avons également discuté d'autres questions internationales liées au Sahel, à l'Ukraine", a ajouté M. Bourita qui a réitéré à cet égard le soutien du Maroc à l'intégrité territoriale de l'Ukraine et à sa souveraineté nationale, tout en insistant sur le respect des résolutions de l'ONU en privilégiant la voie du dialogue pour le règlement de ces questions.

Concernant la situation au Moyen Orient, le ministre a fait part de la préoccupation du Maroc par « le cycle de violence » que connaît la région, mettant en garde que « prendre les civils pour cible est de nature à exacerber l'escalade dans la région, et donc alimenter la haine entre ses peuples ».

« Nous devons être tous préoccupés par cette situation », a-t-il affirmé en invitant les parties à « s'abstenir de toute escalade ».

Dans un communiqué conjoint publié à l'issue de la rencontre entre M. Bourita et Mme Valtonen, le Maroc et la Finlande ont souligné que leurs relations bilatérales sont excellentes et bénéfiques pour les deux pays, réaffirmant leur volonté partagée de les renforcer et de les élargir.

Les deux pays se sont engagés à maintenir et à approfondir davantage leur collaboration dans les enceintes multilatérales telles que l'ONU, notamment au sein du Conseil des droits de l'Homme de l'ONU, que le Maroc préside pour l'année 2024, et dont la Finlande est vice-présidente.

Cette rencontre, qui coïncide avec le 65è anniversaire des relations diplomatiques entre Rabat et Helsinki, a permis aux deux ministres d'échanger sur plusieurs questions internationales et bilatérales d'actualité.

Les entretiens d'Helsinki entre les deux ministres constituent un pas significatif dans le renforcement des relations bilatérales entre la Finlande et le Maroc, marquées au cours de la première moitié de cette année par la visite du président du parlement finlandais à Rabat et des rencontres ministérielles sectorielles dans les secteurs de l'eau et de l'énergie.