Ile Maurice: D'anciens journalistes dans l'arène politique

Ce sera probablement une première. Une dizaine d'anciens journalistes s'apprêterait à se présenter comme candidats aux prochaines élections. Cette liste ne comprend pas Nando Bodha, qui a été journaliste et directeur de la Mauritius Broadcasting Corporation, et Ehsan Juman, directeur du journal Sunday Times. Nous ne mentionnons pas non plus de Khushal Lobine, ancien journaliste au magazine Le Mag. Il y a également d'exjournalistes, désormais attachés de presse ou conseillers auprès de divers ministères, qui rêvent d'une investiture. Pour quelle raison un ancien journaliste se jette dans l'arène politique ?

Sylvia Edouard, ayant travaillé à l'express et établie en Angleterre depuis 2005, est rentrée pour être candidate du Reform Party dans la circonscription n°4 (Port-Louis-Nord-Montagne-Longue). «Je suivais la politique en tant que journaliste et j'avais toujours voulu me jeter à l'eau. Entre-temps, j'avais quitté le pays, et, en fait, c'est en étant loin de Maurice que mon sentiment d'appartenance à mon pays s'est vraiment accentué. J'ai attendu que mes enfants deviennent adultes et terminent leurs études avant de rentrer et de m'engager. J'ai donc décidé de revenir pour aider le pays. Reform Party est un parti politique courageux, qui ambitionne sérieusement de créer un 'nouvo lil Maurice' pour tous les Mauriciens, et qui fait de la place aux femmes. La situation est grave. Il y a un pays à sauver», déclare-t-elle.

La candidate du Reform Party croisait autrefois l'ancienne journaliste Anne Robert dans les locaux de l'express. Cette dernière sera une candidate d'En Avant Moris, le parti de Patrick Belcourt. «Patrick Belcourt a cru en moi. Je suis dans la politique pour changer les choses car il y a eu beaucoup de déception. Ce gouvernement fait beaucoup d'injustice et de choses arbitraires. J'ai envie d'apporter ma contribution pour changer le système afin de restaurer la démocratie. Patrick Belcourt a pu monter une équipe solide», explique-t-elle.

Nous vous proposons ci-dessous le nom de quelques anciens journalistes qui seront probablement candidats aux prochaines élections générales. D'autres journalistes pourraient rejoindre cette liste au fur et à mesure que la date des élections sera connue.

Reform Party

●Sylvia Edouard (ancienne de l'express)

● Geraldine Geoffroy (ancienne rédactrice en chef de Radio One)

En Avant Moris

● Anne Robert (ancienne de l'express)

● Kenneth Babajie (ancien du Défi et de l'express)

Linion Moris

● Akilesh Mungur (ancien de Radio One)

Mouvement Socialiste Militant

● Gilbert Bablee (ancien de Radio Plus)

● Jugdish Joypaul (ancien de la MBC et de Radio Plus)

Alliance Parti travailliste-Mouvement militant mauricien-Nouveaux Démocrates

● Jyoti Jeetun (ancienne de Business Mag)

● Raviraj Beechook (ancien de Top FM)

Idéal Démocrate

● Géraldine Hennequin (ancienne de 5-plus et de Radio One)

One Moris

● Leevy Frivet (ancien du Défi)