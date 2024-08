Ile Maurice: Une initiative collective pour la protection des océans

Dans un monde où les préoccupations environnementales deviennent de plus en plus pressantes, le projet Save the Blu émerge comme une initiative cruciale pour la préservation des océans à Maurice. Ce projet invite chaque citoyen et visiteur de l'île à contribuer à la protection de nos précieuses ressources marines et à envisager un avenir plus durable.

Murali Krishna Appandi, un fervent défenseur de l'environnement, a lancé des Think Tank sessions pour réunir les acteurs-clés de la protection de l'environnement et des mammifères marins. Ces sessions ont pour but de favoriser les échanges d'idées, de promouvoir les initiatives locales et de renforcer les collaborations entre différents intervenants. La dernière session en date s'est tenue au Veranda Tamarin le 12 juillet et a rassemblé un large éventail de participants, tous unis par une même passion pour la protection de l'environnement.

Lors de cette session, plusieurs organisations non gouvernementales (ONG) et acteurs locaux ont eu l'opportunité de présenter leurs projets et actions. Vinayagen Munusami, représentant d'Eco-Sud, a rappelé les menaces qui pèsent sur la biodiversité marine et les communautés côtières. Eco-Sud se consacre à la protection et la restauration de l'environnement mauricien par la sensibilisation, l'éducation, le plaidoyer et l'action directe. Son travail inclut des projets de restauration des récifs coralliens et la création d'aires marines protégées, ainsi que la promotion d'une agriculture locale biologique qui respecte les sols. En outre, Eco-Sud mène des actions en justice pour faire reconnaître les droits de la nature, souvent négligés, ce qui conduit à la destruction des habitats et à l'extinction des espèces.

%

Alain Dubois, président de l'ONG Whale UP, a présenté les efforts de son organisation pour promouvoir la prise de conscience et l'appréciation des mammifères marins et de leurs écosystèmes. Whale UP met l'accent sur l'importance de protéger ces espèces et sur les conséquences néfastes des pratiques irrespectueuses d'observation de dauphins et de baleines. L'ONG oeuvre à améliorer les pratiques en mer à travers de nouvelles études d'impact, la formation des opérateurs et des skippers, le renforcement des moyens nationaux et la science participative pour collecter des données d'observations.

Pour sa part, Christopher Corneille a présenté Ti Regate Moris, une initiative qui promeut les sports nautiques comme la voile, le kitesurf et la navigation sur pirogue auprès des jeunes. Son projet ambitieux, Mau Reu, est une expédition entre Maurice et La Réunion visant à promouvoir le kitesurf, tout en mettant en lumière les défis environnementaux auxquels sont confrontées les îles de l'océan Indien.

Save the Blu se divise en plusieurs segments complémentaires qui visent à aborder les divers aspects de la conservation marine de manière holistique. Le premier segment, axé sur la conservation marine et le lobbying, se concentre sur la protection et la restauration de la biodiversité marine. En collaborant avec des ONG, des institutions scientifiques et des autorités gouvernementales, Save the Blu cherche à instaurer des politiques et des pratiques qui favorisent un environnement marin sain et prospère.

Le second segment concerne l'engagement communautaire à travers des programmes de formation et d'autonomisation. Ces programmes visent à équiper les communautés locales avec les compétences et les connaissances nécessaires pour participer activement à la conservation marine. Par des ateliers, des formations et des initiatives de terrain, les participants sont encouragés à devenir des gardiens de l'environnement marin.

Save the Blu lance un appel à tous les particuliers, professionnels et ONG sensibles à la cause environnementale, en particulier à la conservation des océans et de leurs écosystèmes. Les prochaines sessions de Think Tank sont ouvertes à tous ceux qui souhaitent présenter leur travail, partager leurs expériences et leurs projets, et unir leurs forces pour la protection de l'océan.