Sénégal: Journée de l'arbre - Plus de 27.000 arbres plantés dans la région de Thiès (responsable)

Thiès — Plus de 27.000 arbres ont été plantés dans toute la région de Thiès, samedi et dimanche, coïncidant avec la journée de l'arbre, a indiqué lundi l'inspecteur régional des eaux et forêts de la région, lieutenant-colonel Elhadji Malick John.

"Au total, pour les journées du 3 et du 4, la région (de Thiès) a totalisé 22.677 plants pour une plantation linéaire de 18,87 km et une superficie de plantation massive de 9,8 ha", a dit le lieutenant-colonel John.

"La particularité de la région de Thiès, c'est qu'au-delà du lancement, dans chaque commune et arrondissement, nous avons organisé des activités, pour que tout le monde puisse participer à l'effort de reboisement de la campagne de 2024", a dit le lieutenant-colonel John.

Il a rappelé qu'il a été fixé deux conditions préalables pour recevoir des plantes des eaux et forêts. Il faut disposer d'un endroit sécurisé, qu'il s'agisse d'un site hermétique, quand on veut réaliser une plantation massive, ou de gabions quand on est en situation de plantation linéaire.

"Il ne sert à rien de planter si l'on ne met pas les chances de notre côté pour réussir l'opération", estime le responsable, qui évoque deux "facteurs limitants" pour le reboisement, à savoir le déficit d'eau et la divagation des animaux.

Selon lui, l'idée d'organiser, en relation avec le mouvement navétane, un tournoi de reboisement, "fait son chemin", et une rencontre est prévue "dans les jours à venir", pour la formaliser. Il s'agit de mettre un trophée en jeu pour récompenser l'ASC qui totalisera le plus grand nombre d'arbres plantés.

Il s'est félicité de ce que le "déclic" est amorcé, et les populations sont devenues plus conscientes de l'importance de planter des arbres dans leurs maisons, comme en témoigne l"'engouement" noté lors de l'édition 2024 de la journée de l'arbre.

La région de Thiès compte 21 pépinières en régie, gérées par les eaux et forêts et dont toute la production est destinée aux populations, qui, sur une simple demande, peuvent disposer gratuitement d'arbres. Il souligne qu'une sensibilisation est nécessaire dans ce sens.

"Nous allons mettre l'accent, pour la présente campagne, sur la foresterie urbaine", annonce le nouveau responsable des eaux et forêts de Thiès, qui dirige ce service depuis moins d'un mois .

Les arbres fruitiers et d'embellissement seront privilégiés, a-t-il précisé.

Le service des eaux et forêts de Thiès, sous son impulsion, entend faire de la foresterie urbaine, sa "priorité", en reverdissant les villes et espaces verts.

Il prévoit de rencontrer "dans les jours à venir", les collectivités territoriales, pour identifier les axes à reverdir.

"Nous avons les plants, la main d'oeuvre pour faire le travail, mais nous aurons besoin de l'aide des municipalités, concernant les gabions', a-t-il expliqué.

L'autre projet à court terme est l'installation de vergers, à l'image de ce qui a été fait dimanche à Nder Nar, dans le département de Tivaouane, lors de la journée de l'arbre. L'idée est d'encourager les jeunes à s'investir dans l'exploitation de vergers dans les communes disposant d'une grande réserve foncière, comme celle de Mérina Dakhar. Une façon de diversifier les productions avec des cultures irriguées, en les alternant avec celles effectuées sous pluies.

La production actuelle des 21 pépinières en régie de la région est de 1.404.482 plants, a dit Elhadji Malick John. Selon lui, dans les 618 pépinières privées essentiellement gérées par des femmes à Notto Gouye Diama, il a été recensé une production de 572.768 plants.