Angola: Un ministre considère le FUNEA comme un catalyseur du développement économique

Luanda — Le ministre d'État à la Coordination Économique, José de Lima Massano, a annoncé mardi, que le Fonds National pour l'Emploi (FUNEA) sera un catalyseur pour le développement de l'économie et la génération de prospérité sociale pour les citoyens.

Intervenant lors du lancement officiel du Fonds National d'Emploi d'Angola (FUNEA), il a réaffirmé l'engagement de l'Exécutif à mettre en oeuvre plusieurs mesures pour accélérer la diversification de l'économie et l'investissement privé, incluant dans les bénéfices de mesures l'expansion du marché de travail et des opportunités d'emploi.

Le vaste programme de construction d'infrastructures en cours contribue également à la création d'emplois et nous accordons une attention particulière au système éducatif, dans le but d'aligner les besoins du marché du travail avec le système éducatif.

Il a fait savoir que le Fonds est le bras financier de l'Agenda National pour l'Emploi et a été créé dans le but de garantir des ressources financières pour la promotion de l'emploi, y compris pour l'insertion des jeunes diplômés et des chômeurs sur le marché du travail, et de corriger les contraintes qui existent encore sur ce marché.

Plus spécifiquement, a-t-il poursuivi, les ressources financières du Fonds seront utilisées pour créer et soutenir des projets et initiatives publics et privés qui génèrent des emplois, à travers du financement ou des incitations pour les fonds perdus.

%

Il a ajouté que le travail joue un rôle fondamental dans la vie des gens et dans la société dans son ensemble, car il fournit non seulement un moyen de subsistance, mais est également une activité qui donne un but aux personnes, étant une source d'épanouissement personnel et professionnel qui contribue à l'estime de soi et la confiance en soi.

Il a réitéré que dans le cadre de la Politique et Stratégie Nationale de l'Emploi et du Plan de Développement National 2023-2027, le Gouvernement reconnaît qu'avec une population croissante et dominée par une frange essentiellement jeune, la création d'emplois est un défi permanent qui nécessite une multiplicité d'options, afin que les dividendes sociaux puissent être matérialisés et maintenus durablement.

Dans le PDN, le Gouvernement a mentionné l'objectif de réduire le chômage, de mettre en oeuvre des actions spécifiques qui contribuent au développement de compétences pratiques pour accéder au monde des affaires et d'un système de formation professionnelle pour soutenir les travailleurs les moins qualifiés, en particulier les jeunes, qui représentent le plus grand pourcentage des citoyens au chômage.

Concernant l'Agenda National pour l'Emploi, il a rappelé qu'il établit les lignes directrices pour l'action coordonnée des différents acteurs, qu'ils soient publics ou privés, dans le domaine de la promotion de l'emploi, en vue de réduire le taux de chômage dans l'économie nationale, en vue de remédier au déséquilibre entre la demande et l'offre de travail et de promouvoir l'amélioration de la redistribution du revenu national et la réduction, également, des asymétries régionales.

L'Agenda National pour l'Emploi est le résultat d'un processus de consultation, basé sur le diagnostic réalisé sur la situation et les perspectives de développement de l'emploi en Angola et a reçu des contributions systématisées dans les recommandations des participants.

Approuvé par la Commission Économique du Conseil des Ministres en avril 2023, le Fonds National pour l'Emploi de l'Angola (FUNEA) est un instrument qui vise à garantir les ressources financières nécessaires pour promouvoir les initiatives publiques et privées qui permettent l'insertion des jeunes diplômés et des chômeurs sur le marché des entreprises.

Le FUNEA vise à contribuer à la promotion de l'emploi, à travers l'atténuation des distorsions sur le marché du travail, l'octroi d'incitations non remboursables aux jeunes qui suivent des cours ou des activités de formation professionnelle, le financement de projets par des entités du système national de formation professionnelle et Enseignement technique professionnel et promotion du financement remboursable pour les micro et petites entreprises.