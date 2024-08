Angola: L'Assemblée nationale examine le CGE pour l'exercice 2022

Luanda — L'Assemblée Nationale tient, le 13 août, la VIIème Séance Plénière Extraordinaire, pour évaluer le Compte Général de l'Etat (CGE) pour l'année économique 2022.

La décision a été prise ce mardi lors de la conférence des dirigeants parlementaires, guidée par la présidente de cet organe souverain, Carolina Cerqueira.

Le Compte Général de l'Etat (CGE) est l'ensemble des états financiers, des documents comptables, budgétaires et financiers et des rapports de performance de gestion, correspondant aux actes de gestion budgétaire, financière, patrimoniale et opérationnelle et à la conservation des biens et valeurs publics.

Le document comprend les comptes de tous les organismes et services de l'administration centrale et locale de l'État, des instituts publics et des caisses autonomes, ainsi que de la sécurité sociale et des organismes souverains.

La Cour des comptes (TC, sigle en portugais) transmet au Parlement l'avis sur les comptes généraux de l'État accompagné du rapport annuel, qui doit contenir une synthèse des délibérations juridiques relatives à l'exercice en question et propose des mesures à adopter pour améliorer la gestion financière des ressources publiques.

Le Budget Général de l'Etat (OGE) 2022 prévoyait des recettes et dépenses fixées à 18,7 milliards de kwanzas. Cette valeur représente une augmentation de 26,8 pour cent par rapport au budget 2021.

Division politico-administrative

Le projet de loi sur la Division Politico-Administrative sera soumis au vote global final lors de la VIIIème Assemblée Plénière Extraordinaire de la Ve Législature, prévue le 14 août de cette année.

Lors de cette réunion, la plénière procédera également au vote global final sur les propositions de lois sur les bases du système national de formation professionnelle, sur la sécurité nationale et sur le projet de loi modifiant la loi organique de l'Assemblée nationale.

De même, seront discutés et votés les projets de résolutions sur des questions internationales, en mettant l'accent sur celles qui approuvent, pour l'adhésion de la République d'Angola, aux conventions 122, 155 et 189, relatives à la politique d'emploi, de sécurité et de santé au travail et sur les Travailleurs du service domestique, respectivement.