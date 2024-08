Ile Maurice: Les Mauriciens naviguent entre vacances proches et lointaines

La hausse de la pension de vieillesse et du salaire minimal aurait-elle conforté la situation financière des Mauriciens, leur permettant ainsi de s'offrir des vacances à l'étranger, ou préfèrent-ils se tourner vers des destinations plus proches ? Les avis sont mitigés parmi les acteurs du secteur des voyages. Pour la grande majorité des Mauriciens, la hausse du prix des billets d'avion est un facteur déterminant avant de voyager.

La hausse de la pension de vieillesse et du salaire minimal, explique Umarfarooq Omarjee, directeur d'Omarjee Holidays, permet aux Mauriciens d'envisager la possibilité de voyager. «L'augmentation du salaire minimal permet à ceux qui le peuvent de voyager pour les loisirs. Il ne faut pas oublier que pour certaines destinations, les prix ont augmenté», dit-il, mais cela n'empêche pas les gens de voyager.

En ce qui concerne les personnes âgées, il avance qu'avant même l'augmentation de la pension, ceux qui avaient économisé pouvaient se permettre de voyager. Avec la hausse de la retraite, il observe que les seniors souhaitent explorer davantage de destinations, rendre visite à leurs proches à l'étranger ou partir en voyage organisé. «Tout dépendra aussi du budget de chacun», ajoute-t-il.

Les Mauriciens, dit-il, optent pour des destinations avec des vols directs et là où la diaspora mauricienne est présente. Il note une diminution de l'attrait pour l'Asie, sauf pour les voyages d'affaires. De nombreux Mauriciens se rendent également à Dubaï, où certains se sont établis. Cette destination n'est plus uniquement un lieu de transit, mais aussi une destination touristique.

Umarfarooq Omarjee avance qu'après le Covid- 19, beaucoup de personnes ont voyagé par «vengeance» («revenge travel»). «Mais en parallèle, le prix des billets d'avion a augmenté en raison de la pression de la demande par rapport au nombre limité d'avions en opération. Depuis 2023, nous observons une stabilité des prix, évoluant dans le bon sens. Dans l'ensemble, nous avons noté une augmentation du nombre de Mauriciens voyageant vers l'Europe, l'Asie, le Moyen-Orient, l'Afrique et le Canada.» Depuis la hausse du prix des billets d'avion, il observe que les voyageurs préfèrent visiter plusieurs destinations en un seul voyage.

Popularité de Rodrigues

L'un des défis pour gérer la demande de voyages est le prix du billet d'avion. «En général, un voyage a des coûts», dit-il, tout en soulignant que le voyage permet un dépaysement. «Ce sont des défis de trouver des destinations et de s'adapter aux besoins de chacun», ajoute-t-il, en cherchant des destinations «tendances».

Pour Jimmy Tan Yan, directeur de Cathay Tours, une agence de voyages basée dans la capitale, un léger ralentissement est noté dans les voyages à cause du prix des billets d'avion. «Nous observons que des gens qui voyageaient plus fréquemment le font moins maintenant car le prix des billets a augmenté.» Toutefois, seuls ceux qui sont fortunés peuvent se permettre de voyager. Il note que la classe moyenne réfléchit deux à trois fois avant de voyager.

Les Mauriciens qui ne peuvent pas voyager vers des destinations lointaines, avance Jimmy Tan Yan, se tournent vers Rodrigues. D'ailleurs, il note une augmentation des voyages vers cette destination, car le prix et les offres de forfaits sont attractifs. Selon lui, la classe moyenne est un peu «coincée» et doit se tourner vers des destinations plus abordables.

Les chiffres montrent une progression constante du nombre de Mauriciens se rendant aux Émirats arabes unis (EAU). En 2020, 14 973 Mauriciens ont voyagé vers les EAU contre 58 948 en 2022. Au premier semestre de 2023, 16 910 Mauriciens ont voyagé vers les EAU contre 18 044 à la même période en 2024. De 2022 à 2023, une hausse notable est également observée, avec le nombre de voyageurs passant de 58 948 en 2022 à 73 888 en 2023.

Les chiffres de Statistics Mauritius montrent également une augmentation du nombre de départs de Mauriciens entre 2021 et 2022, pour différents groupes d'âge. En 2021, 4 110 personnes âgées de 20 à 24 ans ont quitté le pays, contre 14 138 en 2022. La hausse est plus prononcée pour les 25 à 29 ans, avec 4 686 départs en 2021 contre 19 098 en 2022. Le nombre de départs des 30 à 34 ans est passé de 4 791 en 2021 à 22 263 en 2022. Pour les 35 à 39 ans et les 40 à 44 ans, les départs ont augmenté de 4 155 et 3 910 respectivement en 2021 à 21 389 et 23 894 en 2022. Pour tous les âges, les départs sont passés de 42 446 en 2021 à 229 236 en 2022.

Selon les derniers chiffres de Statistics Mauritius, 229 236 Mauriciens ont voyagé à l'étranger en 2022, soit une légère augmentation de 1 831 par rapport à 2013 où le nombre était de 227 855.