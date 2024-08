Ile Maurice: 30 ans de partenariat GSI-Mauritius Network Services pour ouvrir les entreprises aux marchés internationaux

Déjà 30 ans de présence pour GS1 Mauritius et Mauritius Network Services (MNS). L'occasion de réunir, le 26 juillet, une centaine de personnalités de l'industrie mauricienne pour commémorer trois décennies de standardisation et d'innovation ayant profondément transformé le paysage économique du pays.

Pour le secrétaire général de la Mauritius Chamber of Commerce and Industry (MCCI) et Chief Executive Officer (CEO) de GS1 Mauritius, Drishtysingh Ramdenee, GS1 Mauritius a fourni le langage commun qui a permis aux entreprises de communiquer efficacement sur la scène mondiale. Ce qui a commencé comme un outil, dit-il, pour les hypermarchés est devenu le passeport des produits vers les marchés internationaux.

«L'impact de cette standardisation s'est rapidement fait sentir au-delà du secteur de la grande distribution. Les Petites et moyennes entreprises (PME) mauriciennes, autrefois limitées au marché local, ont pu intégrer les chaînes d'approvisionnement mondiales grâce à l'adoption des standards GS1. Les exportateurs ont vu leurs produits gagner en crédibilité et en traçabilité sur les marchés étrangers, ouvrant de nouvelles opportunités de croissance», a-t-il avancé.

Sonny Wong, chairman de GS1 Mauritius, a témoigné de cette évolution remarquable en s'appuyant sur les chiffres. Il a indiqué que la base de données de la société compte aujourd'hui plus de 3 000 entreprises. Alors que quelque 2 000 entrepreneurs ont été formés à l'utilisation des codes-barres et que 83 % des utilisateurs sont des PME. «Ces chiffres racontent l'histoire d'une économie en pleine transformation, où la standardisation a joué un rôle de catalyseur pour la croissance et l'internationalisation.»

Parallèlement à GS1 Mauritius, Mauritius Network Services (MNS) a joué un rôle complémentaire essentiel dans cette transformation. Créée également en 1994 sur un modèle de partenariat public-privé, MNS a développé l'infrastructure technologique nécessaire pour tirer pleinement parti de la standardisation apportée par GS1. Cette synergie entre standardisation et numérisation a permis à Maurice de se positionner comme un hub d'innovation dans la région.

L'événement a également été l'occasion de présenter la vision future de GS1 Mauritius. En effet, Sonny Wong a dévoilé la stratégie SUNRISE 2027, visant à faire passer les utilisateurs aux codes barres 2D. «Cette transition n'est pas qu'une évolution technologique. C'est l'opportunité d'intégrer plus d'informations sur la qualité, la durabilité et l'origine de nos produits directement dans le code-barres. Nous envisageons un avenir où chaque produit mauricien portera non seulement un identifiant unique, mais aussi l'histoire de son origine et de sa qualité», a-t-il expliqué.

Cette initiative s'inscrit dans une ambition plus large de positionner les produits mauriciens sur le marché mondial sous la bannière «A piece of paradise». L'objectif est d'utiliser la technologie des codes-barres 2D pour véhiculer l'image de qualité et de durabilité associée à Maurice, créant ainsi une valeur ajoutée pour les produits locaux sur les marchés internationaux. Rajnish Hawabhay, CEO de Mauritius Network Services (MNS), a, de son côté, rappelé la création de MNS en avril 1994 comme un partenariat public-privé visant à faciliter le commerce. Il a saisi cette occasion pour présenter trois nouvelles solutions innovantes : Track2Asset, DocuChek et l'API Mall.

L'événement a aussi vu un panel de discussion avec pour thème «30 ans d'Innovation», qui a réuni des experts locaux et internationaux. Les discussions ont mis en lumière l'impact global des standards GS1. Ainsi, Christina Sam See Moi, Senior Manager chez Innodis, a souligné comment l'adoption des standards GS1 a permis à sa société de rationaliser ses opérations et d'accéder plus facilement aux marchés internationaux. «C'est un avantage compétitif crucial dans un monde de plus en plus globalisé», a-t-elle soutenu. Au terme de cet événement, le secrétaire général de la MCCI est convaincu que les 30 prochaines années verront une intégration encore plus poussée des standards dans tous les aspects de l'économie mauricienne, dont au niveau de la santé.