Angola: Le Port de Lobito intéresse des entreprises israéliennes

Lobito (Angola) — Les entreprises israéliennes, notamment du secteur agricole, souhaitent utiliser le Port de Lobito pour transporter des produits vers l'Afrique, l'Europe et les Amériques, a déclaré mardi son ambassadeur, Shimon Solomon.

S'adressant à la presse, l'ambassadeur a informé qu'il était venu à Lobito pour constater sur place son potentiel et identifier des opportunités d'affaires.

Le diplomate a expliqué qu'il a été membre de la Chambre de Commerce pour l'Afrique de son pays et qu'il connaît de nombreuses entreprises et est donc convaincu que beaucoup d'entre elles investiront en Angola et utiliseront les services portuaires.

Selon Shimon Solomon, beaucoup d'entre eux savent que le Port de Lobito est l'une des plus importantes au monde, en raison de ses capacités, de sa situation géographique et de la baie aux eaux calmes et au brise-lames naturel, qu'est Restinga do Lobito.

"L'Angola et Israël ont de bonnes relations et mon pays a beaucoup de technologie à partager et a l'intention de faire de bonnes affaires", a-t-il expliqué.

Il a promis de continuer à collecter des informations et a invité le président du conseil d'administration du Port, Celso Rosas, à visiter son pays et à constater son potentiel économique.

À son tour, Celso Rosas a garanti que le Port est ouvert sur le monde et que son utilisation par les entreprises israéliennes constituera une valeur ajoutée.

"Je crois que, dans une relation commerciale avec Israël, nous gagnerons tous, car nous sommes ouverts à la coopération et à la promotion des affaires", a-t-il déclaré.

La construction du Port de Lobito a commencé en mars 1903, suite à la mise en place d'un chemin de fer dans la région, qui deviendra plus tard le Chemin de Fer de Benguela (CFB).

Ses opérations commerciales avaient débuté en mars 1928 avec l'amarrage du premier navire.

En mars 2024, cette entreprise portuaire a célébré ses 96 ans d'existence.