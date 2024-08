Ethiopie: La politique macroéconomique du pays renforce la politique monétaire et modernise l'administration des changes de devises - Experts

<strong>Addis Abeba, — La mise en oeuvre de la politique macroéconomique de l'Éthiopie renforcera les politiques monétaire et budgétaire du pays en plus de sa contribution à la modernisation de l'administration des changes de devises existante, ont noté les ministères des Finances ainsi que de la Planification et du développement.

Le gouvernement éthiopien a officiellement commencé à mettre en oeuvre la politique macroéconomique pour parvenir à une croissance économique durable et garantir des avantages complets aux citoyens. L'agence de nouvelles éthiopienne a fait un entretien exclusif au conseiller en politique budgétaire du ministère des Finances, Mezgebu Amha, et au directeur exécutif de l'administration des investissements publics du ministère de la Planification et du Développement, Bereket Fiseha-Tsion.

Le conseiller en politique budgétaire Mezgebu Amha a noté en détail les succès obtenus dans les première et deuxième phases de la réforme économique locale. Il a précisé que le gouvernement s'orientait vers la mise en oeuvre complète d'une politique macroéconomique globale. Selon lui, la mise en oeuvre complète de la politique macroéconomique jouera un rôle central dans la réduction du gaspillage des ressources, la stimulation de la productivité et de l'investissement.

En outre, la politique garantira les avantages des citoyens en équilibrant les échanges et les paiements, ainsi que la stabilité financière. Le directeur exécutif du ministère de la Planification et du Développement, Bereket Fiseha-Tsion, a rappelé que la phase de réforme économique locale a été mise en oeuvre en élaborant un plan de développement sur 10 ans.

Au cours de cette phase, il a déclaré que des succès ont été enregistrés dans la collecte des impôts, la gestion des dépenses publiques et les secteurs économiques connexes. Le conseiller en politique budgétaire Mezgebu Amha a déclaré que les subventions gouvernementales aux carburants, aux engrais, à l'huile et aux médicaments revêtent une importance considérable.

Le directeur exécutif Bereket Fiseha-Tsion a déclaré que répondre aux besoins en devises du secteur privé permettrait au pays d'assurer la productivité. Il a révélé que des préparatifs approfondis ont été faits pour utiliser pleinement le soutien financier qui sera obtenu des partenaires de développement et des institutions pour le secteur de développement visé, sur la base de la politique.

En outre, Bereket a souligné que les universitaires, le pouvoir judiciaire, le monde des affaires et les citoyens en général doivent assumer leurs responsabilités pour la mise en oeuvre réussie de la politique macroéconomique.