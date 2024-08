Angola: Une personne survit après avoir avalé une lame de rasoir

Luena (Angola) — Un jeune homme de 31 ans, vivant dans le quartier Sinai-Velho, dans la banlieue de Luena, province de Moxico, a survécu après avoir avalé une lame de rasoir, prétendument sur l'ordre de sa compagne, a appris ce mardi l'ANGOP.

Admis dans la salle de soins intensifs de l'hôpital général de Moxico (HGM), la victime, nommée António Cameia, a dit qu'il avait été poussé par sa petite amie d'avaler la lame, après une période de désaccord entre les deux.

Selon la victime, sa concubine de 34 ans, avec laquelle il partageait une relation amoureuse pendant trois ans, lui a donné une lame de rasoir et un verre d'eau, et l'avait forcé de se suicider, alors que l'homme avait abandonné son épouse légitime avec laquelle il a eu quatre enfants.

«Je ne me sentais plus comme un homme, je lavais ses vêtements et je faisais tout dans la maison. Il est arrivé un moment où j'ai dit que je voulais me suicider et elle m'a tendu la lame et un verre d'eau et je l'ai avalé », a-t-il déclaré.

La directrice clinique de l'hôpital général de Moxico, Georgina Mununga, a informé que l'homme était entré dans l'unité sanitaire dans un état très préoccupant, car un corps étranger avait été identifié dans sa gorge.

Arrivé à l'hôpital, le patient a commencé à vomir du sang, ce qui lui avait permis d'expulser la lame.

Malgré ça, a-t-elle ajouté, la lame avait provoqué des perturbations dans l'organisme du patient, il faut donc des examens supplémentaires pour identifier les blessures causées par la lame.