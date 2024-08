Congo-Brazzaville: Centre multiservices de valorisation des bioressources - Delphine Edith Emmanuelle s'imprègne de l'évolution des travaux

La ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l'Innovation technologique, Delphine Edith Emmanuel, accompagnée du directeur de l'Agence française de développement (AFD) du bureau Congo, Maurizio Cascioli, a effectué le 6 août une visite d'inspection des travaux de construction du Centre multiservices de valorisation des bioressources (CMVB), notamment à l'Université Marien-Ngouabi, plus précisément à l'Ecole normale supérieure (ENS).

Sur le site où sont réalisés les travaux de construction du CMVB, il a été constaté avec satisfaction que les travaux évoluent sans ambages et le niveau d'exécution est de 46%.

« Je peux dire que pour la première visite que je fais sur ce chantier, accompagnée de monsieur le directeur général de l'AFD, du président de l'Université Marien-Ngouabi (UMNG) ainsi que de l'ensemble des parties prenantes à ce projet, je ne peux que me réjouir de cette entité qui va venir enrichir l'UMNG et qui va permettre non seulement à nos chercheurs, mais aussi à l'ensemble de la société, notamment le secteur privé, de pouvoir bénéficier de conditions idoines de formation de laboratoire de haute facture et une hall de production...», a déclaré Delphine Edith Emmanuel à l'issue de la visite.

Elle a souligné que c'est une espace de production dont elle se réjouit et qui contribuera véritablement à l'amélioration qualitative de l'offre, de la formation et de la transformation de la recherche dans le pays...

Le CMVB est l'une des activités qui ont été identifiées dans le cadre de la collaboration du partenariat entre le Congo et la France. « Pourquoi avoir ensemble financé une telle structure, je pense qu'il est important de pouvoir signaler son caractère innovant. C'est un équipement technique. Nous l'avons visité, il y a une partie de laboratoire, une partie administrative qui vise à répondre aux besoins exprimés, à la fois par les recherches, par les universitaires, par les étudiants, afin que les formations, notamment en ce qui concerne la transformation et la valorisation agricole, agro-alimentaire, forestière, soient plus pratiques, plus efficaces, puissent amener effectivement au développement d'une valeur ajoutée à la vente des biens et des services », a commenté le directeur de l'AFD du bureau Congo.

Maurizio Cascioli a ajouté que cet équipement répond aussi aux besoins fortement exprimés par le secteur privé, des grandes entreprises, des petites entreprises, des jeunes qui veulent se lancer dans les activités qui aujourd'hui ont du mal à pouvoir identifier les produits qu'ils ont en tête ; répondre effectivement à tous les critères de qualité mis sur le marché...

Il sied de rappeler que le gouvernement du Congo a signé avec l'AFD, en date du 8 juillet 2020, dans le cadre d'un contrat de désendettement et de développement, une convention de financement au profit du ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l'Innovation technologique pour la mise en oeuvre du projet d'appui à la modernisation de l'enseignement supérieur et dont l'assistance technique est assurée par Expertise France.