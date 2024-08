Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 07 Aout 2024

Côte d’Ivoire : Lutte contre la vie chère - Le Chef de l’Etat ivoirien donne des instructions fermes à Beugré Mambé

Le Président de la République, Alassane Ouattara, a appelé le Premier ministre, Chef du gouvernement, Robert Beugré Mambé, à poursuivre les efforts et à accélérer la mise en œuvre des projets, dans le cadre d’un plan réactualisé, pour plus d’efficacité dans la lutte contre la vie chère. Il s’exprimait ce mardi 6 août 2024, en direct de la télévision nationale (Rti 1), à l’orée de la célébration de la 64e année de l’indépendance de la Côte d’Ivoire. Le Chef de l’État a indiqué être à l’écoute des préoccupations de ses compatriotes qui sont confrontés à la cherté de la vie. Pour faire face à cette situation, « à laquelle le monde entier et, en particulier, les pays africains font malheureusement face avec acuité », le Président Alassane Ouattara a annoncé des mesures. Rappelons que dans le cadre de la lutte contre la vie chère des mesures ont été prises, à savoir, l’augmentation du SMIG, les revalorisations importantes des salaires des fonctionnaires et agents de l’État, les subventions des prix des produits de premières nécessités, la subvention des prix de l’électricité et du carburant, le déploiement des filets sociaux à travers le pays. (Source : Cicg)

%

Nigeria : Monde des affaires- Aliko Dangote, le milliardaire perd sa place d’homme le plus riche d’Afrique

Le célèbre milliardaire nigérian Aliko Dangote a malheureusement perdu sa place d’homme le plus riche de l’Afrique.En effet, Johann Rupert, originaire d’Afrique du Sud, a dépassé le Nigérian pour devenir la personne la plus riche d’Afrique. Selon Bloomberg, la richesse de Rupert a atteint 13,65 milliards de dollars, ce qui fait de lui la 154e personne la plus riche du monde. La valeur nette d’Aliko Dangote était de 13,6 milliards de dollars au vendredi 2 août 2024, soit environ 50 millions de dollars de moins que la richesse de Rupert. Ainsi, cela place le magnat des affaires né à Kano comme la 156e personne la plus riche du monde. De janvier à août 2024, la richesse du milliardaire Johann Rupert a augmenté de 1,21 milliard de dollars. En revanche, la richesse d’Aliko Dangote a beaucoup diminué car le naira a perdu beaucoup de valeur. La richesse de Johann Rupert provient principalement de la Cie Financière Richemont, qui est le plus grand horloger de luxe au monde et une société cotée en bourse qui fabrique et vend des produits de luxe. (Source : aniamey.com)

Niger : Affaires militaires - Les Etats-Unis ont achevé le retrait de leur dernière base au Niger

L'armée américaine a fermé lundi sa dernière base au Niger, à Agadez, conformément aux exigences du régime militaire au pouvoir dans ce pays sahélien en proie à des violences jihadistes. Après le départ de près de 800 soldats début juillet de la base de Niamey, il ne restait dans le pays que quelque 200 éléments américains, logés dans cette importante base située dans le nord du pays.« Le retrait des forces et du matériel américains de la base aérienne 201 à Agadez est achevé », a déclaré dans un communiqué le commandement militaire américain pour l'Afrique (Africom).Fin juillet, le général d'Africom Kenneth Ekman avait annoncé que le retrait serait achevé début août, en avance sur le calendrier qui visait un départ au 15 septembre. (Source : aniamey.com)

Sénégal : Trafic en hausse à l’Aéroport international Blaise Diagne- Une augmentation de 2,48% des passagers au premier semestre 2024

L’Aéroport international Blaise Diagne (AIBD) a enregistré une croissance notable de son trafic au premier semestre 2024, avec 1 427 663 passagers accueillis, marquant une augmentation de 2,48% par rapport à la même période de l'année précédente, renseigne Sika Finance. Cette tendance positive souligne l'attractivité continue de l'aéroport et son rôle croissant dans le secteur aérien. Les mouvements d'avions ont également connu une hausse, augmentant de 1,99% pour atteindre 14 106 mouvements, contre 13 831 au premier semestre 2023. Cette croissance reflète une intensification de l'activité aérienne et une diversification accrue des liaisons proposées par l'aéroport. Selon les autorités aéroportuaires, ces résultats témoignent de la capacité de l'AIBD à s’adapter aux défis économiques et sanitaires actuels, consolidant ainsi sa position en tant que hub aérien majeur. Elles estiment que cette tendance positive devrait continuer à renforcer l'aéroport sur la scène internationale et stimuler son développement futur. (Source : adakar.com)

Burkina Faso : Coopération - Une délégation de la Croix-Rouge chinoise chez le ministre de la santé

Le mardi 6 août 2024, Dr Robert Lucien Kargougou, ministre en charge de la santé a reçu en audience, une délégation de la Croix-Rouge chinoise conduite par l’ambassadeur de la République populaire de Chine au Burkina Faso, Lu Shan. À l’issue de l’audience, l’ambassadeur chinois au Burkina Faso, Lu Shan, a confié que cette rencontre est importante dans le sens où c’est la première visite de la Croix-Rouge chinoise après la reprise des relations diplomatiques entre le Burkina Faso et la Chine.( Source : Burkina24)

Mali : Corridor Bamako/Dakar- Offensive de charme du Port autonome de Dakar

Le Conseil malien des chargeurs (Cmc) a accueilli jeudi dernier à son siège à Hamdallaye ACI-2000, une importante délégation du Port autonome de Dakar (Pad), conduite par son nouveau directeur général. Une mission de haute portée commerciale des autorités portuaires sénégalaises. L’objectif était de discuter avec les opérateurs économiques maliens des difficultés sur le corridor Bamako/Dakar en vue de trouver des solutions. Le Mali en tant que pays de l’Hinterland, est un partenaire privilégié des pays côtiers. Eu égard au volume important de trafic des marchandises maliennes dans les différents ports, notre pays est également un débouché économique sûr pour plusieurs ports de la sous-région.(Source : Mali Tribune)

Gabon : Visés par des enquêtes pour diffamation - Deux anciens influenceurs proches d’Ali Bongo

Au Gabon, deux anciens célèbres influenceurs revenus au pays après la chute du régime d’Ali Bongo sont désormais interdits de sortie du territoire. L’interdiction de quitter le Gabon a été décidée par un juge à Stéphane Nzeng et Landry Washington après une plainte déposée au pénal par Hervé Patrick Opiangah, un ancien proche du président déchu. Celui-ci accuse les deux activistes gabonais, devenus proches des militaires au pouvoir de diffamation, d’injures publiques et d’atteinte à son honneur. (Source : Rfi)

Togo : Nomination de Victoire Tomégah-Dogbé- L’opposition parlementaire conteste

L'opposition parlementaire exprime des doutes quant à la prise de fonction du Premier ministre récemment nommé, Victoire Tomégah-Dogbé, et s'interroge sur la présentation de son discours programme à l'Assemblée nationale. Ayant démissionné après les dernières élections législatives, Mme Tomégah-Dogbé a été de nouveau nommée par le président de la République, conformément aux dispositions transitoires de la nouvelle Constitution.Elle est maintenant chargée de former son équipe pour mettre en place les institutions prévues par la réforme constitutionnelle. Brigitte Adjamagbo-Johnson, députée de la Dynamique pour la majorité du peuple (Dmp), affirme que l'Assemblée nationale n'a pas la compétence pour statuer sur le discours programme d'un Premier Ministre, mais plutôt sur celui d'un Président du conseil des ministres. (Source : alome.com)

Rca : Rébellion - Désaccord au sein de la coalition Cpc sur la cessation des hostilités

En République Centrafricaine, la cessation des hostilités entre les groupes rebelles et les forces gouvernementales annoncée par l'un des principaux chefs rebelle, Ali Darassa, créé des remous au sein de la coalition des patriotes pour le changement Cpc. Certains des membres du mouvement ont dénoncé lundi « une décision prise sans concertation avec tous les autres leaders ». C'est une annonce qui a aussitôt ouvert un autre front et cette fois à l'intérieur même de la Cpc. Pour le colonel Hammadou Rawandou, coordonnateur politique des 3R et un porte-parole militaire de la coalition, c'est clairement une fin de non-recevoir : « Nous apportons un démenti formel à ce communiqué. Il a fait ce communiqué sans contacter le coordonnateur général » (Source : Rfi)

Bénin : 2ème journée du festival des masques à Porto-Novo- Patrice TALON a rendu une visite surprise aux festivaliers

Alors que les différents sites retenus pour abriter les animations dans la ville de Porto-Novo étaient en effervescence, le Président Patrice TALON apparaît au milieu de la foule à la Place Migan. En présence du maire de la ville de Porto-Novo, M. Charlemagne YANKOTY et de quelques autorités politico-administratives, le Chef de l'État a participé à la fête culturelle à Porto-Novo en visitant aussi, tour à tour, les Places Migan, Lokossa et Iya-Abessan.Cet attachement du Président Patrice TALON à la culture Vodun, dénote de la volonté du N°1 des béninois de révéler le patrimoine culturel de notre pays.( Source : acotonou.com)