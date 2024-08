Madagascar: USAID ACCESS - Pérennité assurée des acquis

La cérémonie de dissémination du programme de santé USAID ACCESS dans les régions Vatovavy a eu lieu à Mananjary hier.

Un projet qui prend fin signifie pour certaines communautés ou entités fin de l'assistanat et des divers appuis. Une fin qui marque également un certain retour à la situation d'avant le projet, voire une certaine régression. Ce qui ne semble pas le cas du côté du programme USAID ACCESS, plus précisément dans le district de Mananjary, région Vatovavy.

C'est d'ailleurs dans la pérennité des actions et initiatives entreprises dans le cadre du projet que les gestionnaires de ce programme ont mis l'accent, du moins selon Lalah Rambeloson, directeur du programme terrain auprès de l'USAID ACCESS » notre échelle de réussite réside dans la capacité des bénéficiaires, aussi bien de nos programmes que de nos projets, à garantir la pérennité et la capitalisation des acquis « . Un défi relevé par le programme dont il est chargé si l'on se fie aux dires de ce responsable.

La collaboration avec le ministère de la Santé publique a ainsi permis de renforcer le système de santé de Madagascar. Ce, en utilisant » une approche systémique et une stratégie centrée sur les personnes et sur l'équité « . L'idée étant de réduire durablement la mortalité maternelle et infantile à Madagascar.

Système

En effet, tant au niveau communautaire qu'institutionnel, le programme en question a pu mettre en place un système de suivi et de renforcement des capacités afin de permettre le maintien de la qualité des services et soins de santé dans les quatorze régions cibles.

Au niveau communautaire par exemple, la mise en place des » relais communautaires » fait ses preuves. Dans le cadre du programme, des agents communautaires méritants ont été formés. Leur performance a été suivie et les meilleurs ont été upgradés en relais communautaire. » Ceux-ci, en plus d'assumer leur mission d'agent communautaire, effectuent la supervision des relais ainsi que le suivi de la qualité des offres et services » nous confie Lalah Rambeloson.