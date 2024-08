Maroc: Sidi Ifni - L'opération #B7arBlaPlastic 2024 fait escale à Imi Ntagra

Sidi Ifni — L'opération #B7arBlaPlastic 2024 (Mer sans plastique), organisée par la Fondation Mohammed VI pour la protection de l'environnement, a débarqué lundi sur la plage Imi Ntagra dans la commune de Mirleft (province Sidi Ifni).

Cette initiative, organisée en collaboration avec la commune de Mirleft et des associations locales, vise à sensibiliser les enfants des colonies de vacances aux dangers de la pollution plastique et à l'importance de préserver la biodiversité marine.

Cette campagne a ciblé un groupe d'enfants, réunis dans le cadre de plusieurs ateliers de sensibilisation à l'environnement axés principalement sur les dangers du plastique et des déchets de la pêche marine, l'importance du tri des déchets, la protection de la biodiversité marine et le recyclage des déchets plastiques.

Ces enfants ont également bénéficié de cours de plongée marine et d'ateliers de dessin.

Dans une déclaration à la MAP, Ayoub Achbarou, responsable à la Fondation Mohammed VI pour la protection de l'environnement, a indiqué que le choix de la plage d'Im Ntagra pour accueillir les activités de la cinquième édition de la campagne #B7ar Bla Plastic 2024 est motivé par le fait que cette plage est l'une des plus belles du Royaume en termes de qualité du sable et de l'eau, en plus d'être labellisée Pavillon Bleu.

Il a souligné que l'édition de cette année a fixé un objectif de 2 millions d'enfants à sensibiliser ainsi que la création d'un réseau entre les coopératives spécialisées dans le recyclage du plastique, précisant que le programme de cette campagne comprend l'organisation d'ateliers au profit des enfants et des jeunes pour les sensibiliser aux dangers de la pollution plastique.

De son côté, Ismail Boughor, directeur des plages à la commune de Mirleft, a indiqué que cette campagne environnementale vise à sensibiliser les jeunes et les enfants à l'importance de préserver l'environnement et aux dangers du plastique et des déchets.