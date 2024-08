Congo-Brazzaville: Football / Transferts - Le mercato d'été favorable aux Congolais

La clôture du mercato d'été interviendra dans trois semaines, le temps certainement que des footballeurs congolais évoluant surtout à l'étranger finalisent leurs différents nouveaux contrats.

L'on apprend qu'un accord est trouvé entre Beşiktaş en Turquie et Al-Kholood en Arabie saoudite pour le prêt de l'attaquant international Jackson Muleka. Il s'agit d'un prêt avec option d'achat de 3,25 millions d'euros. Al-Kholod a augmenté son offre pour Jackson Muleka et les frais de prêt sont de 500 mille euros, fait-on savoir.

C'est officiel. Le milieu de terrain Paris Maghoma prolonge à Brentford. Le club l'a annoncé sur ses réseaux sociaux. Paris Maghoma a prolongé son contrat jusqu'à l'été 2027. Après avoir enchaîné trois prêts satisfaisants à Wimbledon, à MK Dons et récemment à Bolton Wanderers en League one, le petit frère de l'ancien international congolais, Jacques Maghoma, a assez progressé, a dit l'entraîneur principal de Brentford. "Il a évolué et a mûri en tant que joueur et en tant que personne au cours de ces dernières années, avec de belles opportunités de prêt en football League, donc cela semble prometteur pour lui", a lâché Thomas Frank sur Paris Maghoma.

Le milieu de 23 ans pourrait donc être dans l'effectif des Bees pour la saison 2024-2025. "Sa capacité à se tourner vers l'avant, à avancer, à passer vers l'avant et à se sortir de situations délicates est fantastique ; maintenant, c'est à lui et à nous d'aller de l'avant", a souligné Thomas Frank sur son poulain.

Le milieu de terrain récupérateur international Omenuke Mfulu a trouvé lui aussi un accord avec Deportivo La Corogne, après avoir résilié son contrat avec Las Palmas. Le joueur formé à Reims, en France, et passé par Elche, en Espagne, a négocié un contrat de deux ans. Il serait le remplaçant naturel de José Angel. Absent à la présentation du nouvel effectif de l'AS V.Club, le 29 juillet dernier, au stade Tata Raphaël de la Kethule à Kinshasa, le milieu offensif Élie Mpanzu Kabisawala séjourne en Belgique, à l'essai au KRC Genk. Notons-le, le joueur est libre de tout contrat à l'issue de la saison 2023-24 à laquelle V.Club a réussi à composter un ticket pour la Coupe de la Confédération grâce à sa victoire en Coupe du Congo.

À Genk, l'ancien joueur d'AJ Vainqueurs de la commune de Lemba, à Kinshasa (avant d'intégrer V.Club), a trente jours pour convaincre la direction du club belge de le faire signer. Et l'on a appris qu'il a brillé lors d'un match amical en inscrivant le troisième but de la réserve de Genk face au Swift Hesperange.

Libéré par Antalyaspor (D1 Turquie), l'attaquant Congolais Britt Assombalonga (31 ans) s'est engagé avec Amed SK (D2 Turquie). Il lui restait de passer des tests médicaux avant de signer officiellement. La D1 Turque pourra recevoir un Congolais supplémentaire.

Le latéral droit international Gédéon Kalulu de Lorient (L1 France) aurait trouvé un accord avec la formation de Konyaspor. Très intéressé par le profil du Lorientais, le club turc avait entamé des discussions autour d'un prêt avec option d'achat. Libre de tout contrat après la fin de son bail avec Nantes (L1 France), le milieu de terrain ratisseur international Samuel Moutoussamy (37 sélections avec les Léopards ) est toutefois courtisé sur le marché. Il est suivi par l'AS Saint Etienne (promu en L1 en France), mais aussi Antalyaspor, Bodrum et Sivasspor en Turquie, ainsi que Panathinaikos en Grèce.

Des clubs saoudiens aussi seraient sur sa piste. Le milieu de terrain polyvalent de 27 ans est arrivé chez les Canaris en 2017 où il compte 144 matches de Ligue 1 française, trois buts, sept passes décisives).

Le vétéran ailier Patou Kabangu a réintégré l'effectif du FC Saint Eloi Lupopo de Lubumbashi sur demande du gouverneur Jacques Kyabula de la province du Haut Katanga et président sportif du club, après avoir écoulé son bail de trois saisons au mois de juillet dernier. Patou Kabangu prolonge son contrat d'une saison avec le club bleu et or de Lubumbashi, qualifié pour la Coupe de la Confédération à la faveur de la troisième place au terme de la 29e édition du championnat de la Ligue nationale de football (Linafoot)/Ligue 1.

L'ancien joueur du Tout Puissant Mazembe va donc totaliser quatre saisons avec Lupopo, le sempiternel club rival de Mazembe. Ensuite, Kabangu va se retrouver de l'autre côté du banc comme encadreur pour transmettre son expérience.