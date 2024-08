Algérie: La wilaya de Tissemsilt commémore le 63e anniversaire du martyre du colonel Djillali Bounâama

TISSEMSILT — La wilaya de Tissemsilt a commémoré, mardi, le 63e anniversaire de la mort en martyr du colonel Djillali Bounâama, dit Si Mohamed, chef de la wilaya IV historique.

Dans ce cadre, le wali de Tissemsilt, Fethi Bouzaid, s'est rendu en compagnie des autorités locales et militaires, ainsi que la famille révolutionnaire, au carré des martyrs de la commune de Bordj Bounâama, où une cérémonie a été tenue, marquée par le lever du drapeau national, l'écoute de l'hymne national et la pose d'une gerbe de fleurs sur la stèle commémorative, ainsi que la lecture de la Fatiha du Saint Coran à la mémoire des chouhada.

A cette occasion le Haï 100 logements publics locatifs a été baptisé du nom du chahid Berdi Mohamed et celui des 300 logements de même type du nom du Moudjahid défunt Zenati Abdelkader. Le centre culturel de cette commune a abrité une exposition historique mettant en lumière les sacrifices et la lutte des martyrs pour le recouvrement de la souveraineté nationale et en honorant des athlètes qui se sont distingués lors des compétitions.

Le coup d'envoi des travaux de raccordement au réseau de gaz naturel en faveur de 100 foyers du douar Agaieb et Ouled Henni de cette commune a été donné à cette occasion. Ce projet, qui a nécessité plus de 18 millions DA, s'inscrit dans le cadre du programme complémentaire de développement décidé par le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, pour la wilaya de Tissemsilt, et sera réceptionné avant la fin du mois de septembre prochain, selon les explications fournies.

Le projet de transfert de l'eau d'un forage de la commune de Beni Slimane a été mis en service sur une distance de 8 km pour son déversement dans le barrage de Koudia Rosfa, à raison de 8.000 mètres cubes par jour. Il s'agit d'augmenter le débit dans le but de renforcer l'opération d'approvisionnement des communes de Sidi Slimane, Lazharia, Beni Lahcen, Beni Chaib, Boukaid, Bordj Bounâama, Larbaa et Tamlahat.

Le projet a été financé par le Fonds national de l'eau du secteur des ressources en eau avec une enveloppe financière estimée à 200 millions de dinars, selon la fiche technique du projet. A la même occasion, le coup d'envoi a été donné pour le lancement du projet de réalisation d'un réseau d'eau potable pour plus de 100 familles dans la zone de Melalha (commune de Bordj Bounâama), devant être réceptionné en octobre prochain.

Le lancement du projet de fixation et de revêtement du chemin reliant les douars de Mehania et Ménéa de cette collectivité locale a été donné avec la réalisation d'un ouvrage d'art. Le Chahid Djillali Bounâama est né en 1926 au douar de Beni Yendel, appelé actuellement commune de Bordj Bounâama (wilaya de Tissemsilt) dans l'Ouarsenis. Il fut connu pour son activité syndicale et sa lutte politique contre l'occupant français.

Les événements du martyre du colonel Bounâama remontent à la nuit du 8 août 1961, lorsque les forces coloniales françaises, appuyées par un peloton de parachutistes et des équipes d'élite, encerclèrent le centre de commandement situé dans la maison de la famille révolutionnaire Naïmi au centre ville de Blida. Après des heures de combats acharnés contre les forces françaises, le colonel Djillali Bounâama est tombé en martyr.