Cote d'Ivoire: Lutte contre la vie chère- Ouattara appelle le gouvernement à poursuivre les efforts

Aujourd’hui est jour férié en Côte d’Ivoire. Les ivoiriens et les amis de la Côte d’Ivoire célèbrent ce 7 Aout 2024, le 64e anniversaire de l’accession du pays à l’indépendance. Un défilé militaire et des forces vives du pays est prévu cette matinée à Grand Bassam. La veille, le 06 Aout, le Président de la République, Alassane Ouattara, a appelé le Premier ministre, Chef du Gouvernement, Robert Beugré Mambé, à poursuivre les efforts et à accélérer la mise en œuvre des projets, dans le cadre d’un plan réactualisé, pour plus d’efficacité dans la lutte contre la vie chère. Il s’exprimait ce mardi 6 août 2024, en direct de la télévision nationale (Rti 1)

Le Chef de l’État a indiqué être à l’écoute des préoccupations de ses compatriotes qui sont confrontés à la cherté de la vie. Pour faire face à cette situation, « à laquelle le monde entier et, en particulier, les pays africains font malheureusement face avec acuité », le Président Alassane Ouattara a annoncé des mesures. Il a demandé au gouvernement de continuer les efforts pour accroître l’offre de la production, notamment des produits vivriers, améliorer la chaîne logistique et la mise sur le marché de produits transformés localement.

%

S’agissant du cas particulier des « vaillants retraités qui ont tant donné à la Nation », le Chef de l’État a décidé de les accompagner davantage, en instituant le 1er septembre de chaque année, une prime spéciale correspondant au tiers de leur pension mensuelle. « Les dispositions sont prises pour que nos retraités des secteurs public et privé, bénéficient, dès le mois de septembre 2024, de cette nouvelle prime », a-t-il dit.

Concernant le monde rural, il a fait part de la poursuite de l’application rigoureuse de la politique ivoirienne de commercialisation des produits d’exportation, en vue de préserver nos producteurs de l’instabilité des cours des matières premières.

« Nos politiques sociales ont fait reculer la pauvreté en Côte d'Ivoire. Cependant, nous restons conscients des efforts complémentaires à fournir. C’est pourquoi, nous demeurons engagés à construire une solidarité toujours plus grande, pour le plus grand nombre. Nos populations, surtout les moins favorisées, doivent être mieux protégées et mieux accompagnées », a-t-il déclaré.

Ouattara et les retraités : Une bonne nouvelle

Le Président Alassane Ouattara institue le 1er septembre de chaque année, une prime spéciale correspondant au tiers de leur pension mensuelle

Désormais, il est institué, le 1er septembre de chaque année, et ce à compter de septembre 2024, pour tous les retraités du secteur public et privé une prime spéciale correspondant au tiers de leur pension mensuelle. « S'agissant du cas particulier de nos valeurs retraités qui ont tant donné à la Nation, j'ai décidé de les accompagner davantage en instituant, le 1er septembre de chaque année, une prime spéciale correspondant au tiers de leur pension mensuelle. Les dispositions seront prises pour que nos retraités des secteurs public et privé bénéficient, dès ce mois de septembre 2024, de cette nouvelle prime, c'est-à-dire dans quelques semaines », a annoncé Alassane Ouattara.

Rappelons que dans le cadre de la lutte contre la vie chère des mesures ont été prises, à savoir, l’augmentation du Smig, les revalorisations importantes des salaires des fonctionnaires et agents de l’État, les subventions des prix des produits de premières nécessités, la subvention des prix de l’électricité et du carburant, le déploiement des filets sociaux à travers le pays.