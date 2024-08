Gabon: Zita Oligui Nguema en soutien à la lutte contre les AVC

Dans le cadre de son engagement constant en faveur de la santé publique, la Première Dame, Zita Oligui Nguema, a une fois encore, manifesté son soutien indéfectible aux initiatives de sensibilisation sur les accidents vasculaires cérébraux (AVC). En partenariat avec l'association Gabon AVC, une série de campagnes de sensibilisation ont été menées dans divers lieux publics, avec pour objectif d'attirer l'attention sur cette pathologie de plus en plus fréquente.

Accompagnée de Sonia Boukandou, Conseiller du Président de la République, qui représentait la Première Dame, l'association Gabon AVC a débuté cette campagne à la municipalité du Cap Esterias avant de se rendre à l'hôtel de ville de la commune d'Akanda. Ces sensibilisations ont permis de mettre en lumière les facteurs de risque associés aux AVC ainsi que les signes avant-coureurs à ne pas négliger.

L'association Gabon AVC a fourni des informations cruciales sur les éléments pouvant entraîner un accident vasculaire cérébral, tels que l'hypertension, le diabète, le tabagisme, et la sédentarité. Les intervenants ont également partagé des conseils pratiques pour adopter un mode de vie plus sain, notamment via une alimentation variée et équilibrée.

La sensibilisation a également porté sur les bons gestes à adopter en cas de suspicion d'AVC. Reconnaître rapidement les symptômes et agir promptement peuvent en effet sauver des vies et réduire les séquelles à long terme. Les participants ont été encouragés à être vigilants et à réagir sans délai face aux signes tels que l'affaissement du visage, la faiblesse d'un bras, ou les troubles de la parole.

Le soutien de Zita Oligui Nguema à cette initiative témoigne de l'importance accordée par les plus hautes autorités du pays à la prévention des maladies non transmissibles au Gabon. Par ces actions, la Première Dame réaffirme son engagement à promouvoir des campagnes de sensibilisation et de prévention, contribuant ainsi à une prise de conscience collective sur les enjeux de santé publique.