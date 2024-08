Algérie: Oran - Démantèlement d'un réseau criminel international d'organisation de traversées clandestines par mer

Oran — Les services de police de la wilaya d'Oran ont démantelé un réseau criminel international spécialisé dans l'organisation de traversées clandestines par mer, avec l'arrestation de quatre individus, a-t-on appris, mardi, de la Sûreté de wilaya.

L'opération a été menée par les éléments de la brigade de lutte contre le trafic de migrants et de la traite d'êtres humains, et cette suite à l'intensification des investigations, la surveillance des activités des membres de ce réseau et l'accomplissement de l'ensemble des procédures légales avec le procureur de la République près le tribunal d'Oran, selon la même source.

Des mandats de perquisition, d'arrêt et d'extension de compétence ont été délivrés, qui se sont soldés par l'arrestation de quatre individus, dont deux repris de justice, avec la saisie de deux embarcations et du matériel, ainsi que d'autres objets utilisés dans les traversées clandestines, selon un communiqué de la cellule de communication et des relations publiques.

Une procédure judiciaire a été engagée à l'encontre des suspects, qui seront déférés devant la justice, a-t-on indiqué.