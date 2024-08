Ile Maurice: Une deuxième partie de saison en gestation

Les dirigeants de la Mauritius Rugby Federation (MRF) se penchent actuellement sur la préparation de la 2e partie de la saison 2024. Comme d'habitude, le début devrait se faire vers la mi-septembre, avec une fin attendue vers la mi-décembre. Au programme, il y aura du 7, du 10 et du XV. Du 7 et du 10 pour toutes les catégories, dans les deux genres, et le XV uniquement pour les seniors hommes.

«Depuis quelques années, on a vu dans le calendrier pour les deux parties de la saison le XV ainsi que les deux autres variantes. C'est après discussion avec les dirigeants des clubs que l'on est arrivé à cette formule. Elle semble plaire, car tout le monde s'y retrouve. On ira, fort probablement, sur le même modèle pour la 2e partie de l'actuelle saison. Toutefois, comme à notre habitude, précédant chaque début de tournoi, on rencontre les dirigeants des clubs pour qu'ils nous disent ce qu'ils attendent. C'est donc après celle-ci, qui aura lieu dans quelques jours, qu'on va tout finaliser», nous dit Pravin Roodur, le general manager de la MRF.

En ce qui concerne les équipes nationales, Pravin Roodur affirme qu'une présence des filles au tournoi Dubai 7's, prévu au mois de décembre, est presque certaine. Par contre, il se pourrait que les garçons n'y aillent pas cette année, puisque le staff technique a ciblé le News24 Forward Faster invitational 7's, qui se tiendra les 2 et 3 novembre à Stellenbosch. Cette nouvelle compétition sera à sa 2e édition cette année et réunira quelques équipes très renommées, dont les Blitzbokks.

«On étudie cette option, car elle est susceptible de mieux servir notre évolution. Mais, rien n'est encore définitif. On prendra une décision au retour du DTN (Ndlr : Directeur Technique National), Jean-Baptiste Gobelet à Maurice.»