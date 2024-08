Ile Maurice: Niraj Chatrajee, dit Vijessen, allait fêter ses 30 ans aujourd'hui

Tragique sort pour ce jeune homme plein de vie. Lundi, alors qu'il se rendait au domicile d'un proche, Niraj Chatrajee, un jeune biker plus connu sous le nom de Vijessen, a été percuté par une fourgonnette de la compagnie Brinks, à Belle-Terre, Phoenix, à quelques mètres de chez lui. Le conducteur, âgé de 24 ans, a effectué un brusque virage devant la moto de Vijessen et l'a percuté de plein fouet, le projetant sur l'asphalte. Grièvement blessé, le motard a été transporté à l'hôpital Victoria, Candos, où il a subi une intervention. Il est décédé peu après. Ses funérailles ont eu lieu hier, mardi. Depuis, les messages de sympathie pleuvent sur les réseaux sociaux.

Vijessen était un biker passionné. Il ne ratait aucune rencontre avec ses amis qui partageaient la même passion que lui. La nouvelle de sa mort, lundi, a laissé un grand vide dans leur vie. «Li ti enn garson ekstra amikal ek touzour pre pou ede», confie un ami. Vijessen était l'aîné d'une fratrie de trois garçons. Vivant dans une famille élargie, il avait pris la charge de sa mère et de son père ainsi que de ses grands-parents sur ses épaules. Il faisait tout pour que ses aînés soient fiers de lui.

«Il était le pilier de la famille et était très proche de ses parents. Il était aussi fiancé et projetait de se marier bientôt», confie une proche. Vijessen était mécanicien et vouait une véritable passion à ce métier depuis son plus jeune âge. «Li finn koumans aprann par limem ziska li finn fer samem so metie. Li ti enn hardworker, pena ler li fini travay. Avan li ale, li finn apel so lisien. Li ti dir vini, mo fer enn gate ek twa, mo ale», pleure sa tante. Le jeune homme allait fêter ses 30 ans aujourd'hui. L'autopsie a attribué son décès à une fracture du crâne. Le conducteur de la fourgonnette, un habitant de Dagotière âgé de 24 ans, a été placé en détention lundi après sa comparution en cour de Curepipe.

Autres accidents

Ce n'est pas la première fois que les fourgonnettes de la compagnie Brinks sont impliquées dans des accidents. Le 10 mai 2021, un grave accident impliquant une voiture, une motocyclette et une fourgonnette de la compagnie Brinks s'était produit sur la route Royale de Canot. L'état des trois véhicules témoignait de la violence du choc. La motocyclette avait été projetée hors de la route et le motocycliste, Jean François Philippe Maurice, 51 ans et habitant La Gaulette, avait succombé à ses blessures peu après. En mars 2018, la moto d'Hans-Yonel L'Espérance, 18 ans, avait aussi été percutée par une fourgonnette conduite par un employé de la même société.

Le jeune homme, un habitant de Plaisance, qui avait la tête pleine de projets et de rêves à réaliser, avait succombé à ses blessures après un accident survenu à hauteur du by-pass de Goodlands, le vendredi 23 mars. Il avait été transporté à l'hôpital sir Seewoosagur Ramgoolam National après le drame, mais les médecins n'avaient pas pu le sauver. Le motocycliste se rendait au consulat honoraire d'Allemagne à St-Antoine, Goodlands, pour des démarches en vue de ses études à l'étranger.