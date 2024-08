Ile Maurice: Démission de l'ex-policière de la SST

L'ancienne agente de la Special Striking Team (SST) a déjà remis sa lettre de démission de la police, qui prendra effet le 8 août. La policière ne se présente plus sur son lieu de travail depuis quelque temps déjà. Cette dernière a joué un rôle majeur dans l'affidavit que Vimen Sabapati a juré en cour le 12 février, après que cette policière lui a relaté le déroulement de son arrestation. Mais sa démission aura-t-elle une influence sur l'enquête ? Nous avons demandé où en était celle-ci, mais en vain.

Dans son deuxième affidavit, Vimen Sabapati avait expliqué que cet ancien membre de la SST l'avait abordé le 24 décembre 2023, alors qu'il se trouvait à Trianon. Il a précisé qu'il l'avait aussitôt reconnue, d'autant plus que c'était elle qui avait filmé son arrestation et qu'elle était en uniforme. Elle lui a avoué qu'elle cherchait à le rencontrer depuis deux mois. Elle a également révélé qu'elle ne faisait plus partie de l'équipe de la SST et qu'elle avait été mutée au poste de police de Rose-Hill.

La policière lui aurait ensuite confié que ce qu'elle avait filmé le jour de son arrestation ne correspondait pas à ce qui avait été enregistré dans le Diary Book de la police. «L'enregistrement vidéo montre que vous (NdlR : Vimen Sabapati) preniez votre sac avec vous pour vous rendre au bureau (NdlR : de son avocat) alors que, selon la procédure, si on vous arrête en chemin avec de la drogue dans votre sac, ce sac aurait dû être saisi par la police sur le chemin. De plus, l'accusé ne doit pas voyager avec la pièce à conviction (exhibit).» La policière aurait alors montré la vidéo à Vimen Sabapati tout en lui promettant de lui en envoyer une copie. Elle a suggéré au présumé trafiquant de demander le Diary Book et l'Occurrence Book, ce qui, selon elle, permettrait de découvrir que ce qui a été noté par la police est différent de ce qui s'est réellement passé, comme en témoigne la vidéo.

Me Shakeel Mohamed: «Cela démontre qu'elle n'était pas à l'aise dans son travail»

Pour l'avocat de Vimen Sabapati, Me Shakeel Mohamed, la démission de la policière constitue un point favorable pour son client. «Cela démontre que la policière n'était pas à l'aise dans son environnement de travail.» Il souligne : «Ce qui importe pour moi, c'est ce qu'elle a dit dans son "statement" ou ce qu'elle pourrait encore dire. C'est une tâche cruciale dans le processus, surtout lorsque je cherche à établir la vérité et l'innocence de mon client, ainsi que les éléments de manigance et de complot dans cette affaire. L'enquête devra se poursuivre», a déclaré l'avocat.