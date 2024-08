Ile Maurice: Un concours pour marquer la Journée mondiale de la photographie

Le Victoria Urban Terminal (VUT), en partenariat avec la School of Photography and Videography Mauritius (SPVM), organise un concours de photos pour marquer la Journée mondiale de la photographie sur le thème An entire day. Pour participer, chaque candidat doit soumettre en format JPEG une seule photo, prise avec un téléphone mobile ou un appareil photo numérique, via un formulaire Google disponible sur la page Facebook du VUT avant 23 h 59 le mercredi 14 août. Le concours, ouvert à tous les résidents de Maurice de 16 ans ou plus, vise à encourager la créativité et à offrir une plateforme pour une perspective unique.

Les mineurs doivent obtenir l'autorisation d'un parent ou tuteur pour participer. Les employés du VUT et de la SPVM ainsi que leur famille immédiate ne peuvent pas participer. Un jury composé de membres éminents du VUT et de la SPVM examinera les contributions en se basant sur la créativité, la pertinence au thème, la composition et l'impact global. Les photos doivent être des oeuvres originales, non publiées et créées exclusivement par le participant. Elles ne doivent contenir aucun contenu offensant, illégal ou inapproprié. Les photos trop modifiées ou manipulées de manière excessive seront disqualifiées.

Les trois meilleures photos dans trois catégories - téléphone mobile, appareil photo numérique amateur et appareil photo numérique professionnel - seront retenues pour une exposition au VUT du 19 au 24 août. Un prix spécial sera également décerné par le jury. Tous les finalistes recevront un certificat de participation, des cadeaux et un trophée. Les gagnants de chaque catégorie se verront offrir un cours de photographie numérique avec retouche photo d'une valeur de Rs 25 000, enregistré par SPVM.