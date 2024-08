Madagascar: Tourisme - Des vols de secours entre Toliara et Tolagnaro

La compagnie Madagascar Airlines annonce trois vols de liaison directe entre Toliara et Tolagnaro pour ce mois d'août, afin de répondre aux besoins exponentiels des vacanciers.

Il était temps. Les vols reprennent entre Toliara et Tolagnaro et seront assurés à bord des appareils de la compagnie Madagascar Airlines. Même si ce n'est pas encore une reprise pour durer toute l'année, au moins, pour ce mois d'août, trois vols sont annoncés. Les 15, 23 et 25 de ce mois seront ouverts aux liaisons entre la région Atsimo-Andrefana et la région Anôsy. « Une grande bouffée d'oxygène pour les vacanciers et les touristes et aussi pour nous», s'exclame un opérateur en hôtellerie à Toliara.

« Ceci nous coûtera moins et le trajet sera plus court et plus confortable », nous écrit une famille basée à Ampasikabo Tolagnaro qui rejoint fréquemment Toliara pour affaires.

Des touristes étrangers depuis l'île Maurice et de La Réunion empruntent des circuits dans le Sud en faisant la boucle des sites touristiques d'Ampasy Nahampoana, Libanona à Tolagnaro pour rejoindre les plages d'Anakao et Nosy Ve dans la région Atsimo-Andrefana. Depuis le mois d'avril dernier, la compagnie Air Austral a arrêté ses vols reliant l'île de La Réunion, Tolagnaro et Toliara.

Les passagers voulant rejoindre les villes de Tolagnaro à Toliara sont obligés de passer par Antananarivo, puis acheter de nouveaux billets vers les deux destinations. Le coût total de tous ces trajets peut atteindre quatre millions d'ariary et même plus quand il n'y eut pas assez de flotte au début de cette année.

%

Cahoteuse

Pour les prochains vols proposés, le simulateur de réservation de la compagnie aérienne nationale propose par exemple 179 euros, soit près de 895 000 ariary, pour un billet partant de Tolagnaro vers Toliara le 15 août prochain. Le tarif diminue à 134 euros, soit près de 670 000 ariary, pour un départ le 25 août, à condition que les réservations se tiennent dans les jours qui viennent.

Des tarifs qui peuvent très bien changer en fonction du nombre de passagers et des jours de départ. Au moins pour ce mois d'août, vacanciers, voyageurs et touristes sont soutenus par ces « vols de secours ».

L'alternative de prendre la route coûte en temps et en confort. La location d'un véhicule tout terrain au départ de Toliara, entre autres, est de 200 000 ariary par jour en moyenne, carburant en sus. Une halte à Ampanihy est plus rassurante et une seconde halte à Beloha Androy, soit trois jours pour relier les quelque 436 km. Pour les férus d'aventure, les voyages en camions taxi-brousse coûtent dans une fourchette de 200 000 ariary, et le trajet dure trois jours et parfois quatre.

« Il est temps de réorganiser le système de transport en général dans le Sud. C'est un grand territoire qui intéresse les vacanciers et touristes mais qui se retrouvent démotivés au vu de l'état des pistes et surtout des moyens de transport existants », propose Voahangy R., agent de voyage. Nombreux attendent en revanche la reprise des liaisons Toliara-Morondava, dont le trajet de quelque 400 km est handicapé par la route cahoteuse entre Manja et Morondava. De même que Morondava-Maintirano-Mahajanga.