Madagascar: Lutte contre le Travail des Enfants - Des enfants réinsérés à l'école

Des enfants ayant travaillé comme baby-sitter, transporteur d'eau, ramasseur d'ordures et bien d'autres ont pu revenir sur les bancs de l'école grâce au centre de réinsertion des enfants travailleurs, nommé « Manjary soa », fondé en 2001. Cet établissement, installé aux 67 ha et bientôt à Toamasina, placé sous la tutelle du ministère du Travail, de l'Emploi et de la Fonction publique se consacre à l'accueil des mineurs retirés de leurs activités informelles pour être ensuite réinsérés dans des écoles.

À l'occasion de la célébration de la journée mondiale de lutte contre le travail des enfants, célébrée il y a deux semaines à Toamasina, le ministre de tutelle, Hanitra Fitiavana Razakaboana, a souligné l'importance de l'éducation des enfants. Ainsi, elle a affirmé que l'école est le seul lieu de travail convenable pour un enfant. Délia, une petite fille de 10 ans, faisant partie des enfants du centre, a eu la chance de retourner à l'école, après avoir exercé divers métiers (baby-sitter, transporteur d'eau, femme de ménage) pour aider ses parents et gagner un peu d'argent.

Actuellement, le centre des 67 ha accompagne trente-cinq enfants, certains poursuivant leurs études tandis que d'autres bénéficient de formations professionnelles pour acquérir l'autonomie et assurer leur avenir. Le centre collabore avec les responsables des Fokontany pour identifier les enfants mineurs travailleurs au sein des familles défavorisées.

« Ensuite, nous effectuons des enquêtes et, si l'enfant souhaite reprendre l'école, le centre en prend la charge », précise Lantonirina Vero Ralalaharisoa, éducatrice au centre Manjary soa. Les enfants passent d'abord des tests de niveau pour évaluer leurs capacités. Ils suivent ensuite six mois de cours préparatoires au centre avant d'être intégrés dans des écoles primaires publiques. Durant cette période, le centre s'occupe des besoins essentiels des enfants, tels que les fournitures scolaires, les vêtements, les déjeuners et les goûters.

Cette activité s'étendra également dans la région Atsinanana, où un nouveau centre de réinsertion des enfants travailleurs est vu. Il sera également nommé « Manjary Soa ».