Cameroun: Fecafoot rompt avec one all sports - Fin d'un partenariat controversé pour les lions indomptables

One All Sports, le fournisseur d’équipements sportifs des Lions Indomptables

La Fédération Camerounaise de Football (FECAFOOT) a récemment annoncé la résiliation de son contrat avec l'équipementier One All Sports, mettant fin à une collaboration qui aura duré deux ans. Cette décision soulève de nombreuses questions sur les coulisses de ce partenariat présenté initialement comme "le contrat équipementier le plus lucratif jamais conclu par le Cameroun".

Le 12 août 2022, la FECAFOOT avait annoncé en grande pompe la signature de ce contrat, mettant en avant des engagements ambitieux de la part de One All Sports. Parmi ces promesses, deux se démarquaient particulièrement :

1. La fourniture annuelle d'un bus VIP pour les Lions Indomptables.

2. Le versement d'une somme annuelle "largement supérieure" aux propositions des concurrents.

Ces engagements laissaient présager une collaboration fructueuse entre la fédération et l'équipementier. Cependant, la réalité semble avoir été bien différente, comme en témoigne la résiliation anticipée du contrat.

La question qui se pose maintenant est : pourquoi avoir attendu deux ans pour mettre fin à un partenariat apparemment défaillant dès ses débuts ? Cette situation soulève des interrogations sur la gestion du contrat par la FECAFOOT et sur les mécanismes de contrôle mis en place pour assurer le respect des engagements.

Plusieurs hypothèses peuvent être avancées :

1. Espoir d'une amélioration : La FECAFOOT a peut-être souhaité donner du temps à One All Sports pour honorer ses engagements, espérant une amélioration de la situation.

2. Complexité juridique : La résiliation d'un contrat de cette envergure implique souvent des procédures juridiques complexes, ce qui pourrait expliquer le délai.

3. Considérations financières : Malgré les manquements, le contrat pouvait encore être financièrement avantageux pour la FECAFOOT, rendant la décision de résiliation délicate.

4. Pression médiatique et des supporters : L'accumulation de critiques a pu finalement pousser la fédération à agir.

Cette situation met en lumière les défis auxquels font face les fédérations sportives dans la gestion de leurs partenariats. Elle souligne l'importance d'une due diligence approfondie avant la signature de contrats majeurs et la nécessité de mécanismes de suivi rigoureux.

Pour les Lions Indomptables, cette rupture signifie un changement d'équipementier à court terme. La FECAFOOT devra rapidement trouver un nouveau partenaire capable de fournir des équipements de qualité à l'équipe nationale, tout en offrant des conditions financières attractives.

Cette expérience pourrait inciter la FECAFOOT à privilégier des équipementiers plus établis à l'avenir, même si cela implique des contrats financièrement moins avantageux sur le papier. La fiabilité et la capacité à honorer les engagements devraient être des critères primordiaux dans le choix du prochain partenaire.

En conclusion, cette résiliation marque la fin d'un chapitre controversé pour le football camerounais. Elle offre l'opportunité à la FECAFOOT de tirer des leçons de cette expérience et de mettre en place des processus plus robustes pour la gestion de ses futurs partenariats. L'enjeu est de taille : assurer que les Lions Indomptables bénéficient d'un soutien matériel et financier à la hauteur de leur statut dans le football africain et mondial.