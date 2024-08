Afrique de l'Est: Battle à la Réunion - Fabyo et Loup-Kass sélectionnés à nouveau

Suite à leurs succès en juillet à Maurice en tant que champion et vice-champion de l'océan Indien, Fabyo Kydo et Loup-Kass sont de nouveau sélectionnés pour le concours qui se déroulera à La Réunion du 25 novembre au 1er décembre.

Après avoir conquis l'océan Indien lors du Wake Up Session du 17 au 21 juillet à Maurice, Fabio Joséa Rakotoarison, dit Fabyo Kydo, et Mauricio Angelukah Françoisy Rehava, connu sous le nom de Loup-Kass, ont brillé en tant que champion et vice-champion dans les catégories Hip Hop et Breaking. Leur performance exceptionnelle leur a valu une nouvelle opportunité de participer au concours à La Réunion, qui se tiendra du 25 novembre au 1er décembre. Ces deux danseurs représenteront une fois de plus Madagascar dans des battles épiques contre d'autres nations.

«La liste officielle des pays participants sera dévoilée en octobre, mais Fabyo Kydo et Loup-Kass figurent déjà parmi les représentants car nous avons déjà reçu l'invitation. Madagascar a été sélectionné car le comité d'organisation reconnaît notre force dans ces disciplines lors du Wake Up Session», confie Genghis Ramahavaly, porte-parole de la Fédération de Hip-hop et Danse Urbaine de Madagascar, hier lors de leur rencontre avec la presse au Skate Park Antanimena. Les préparatifs pour leur voyage battent déjà leur plein, avec la recherche active de partenaires pour soutenir leur participation.

Prêts à rayonner

«Nous sommes déterminés à éviter les difficultés rencontrées lors des précédents déplacements en souhaitant le soutien de tous. Fabyo Kydo et Loup-Kass s'entraînent quotidiennement pour se préparer au mieux à ce défi», explique Angeluc Rehava, président de la Fédération de Hip Hop et Danse Urbaine. Ce concours représente bien plus qu'une simple compétition, c'est une vitrine pour la culture Hip Hop malgache et une chance pour les participants de briller à nouveau sur la scène internationale. «Les danseurs malgaches adorent la compétition», souligne Angeluc Rehava. Pour Fabyo Kydo, l'expérience du Wake Up Session a été un tournant. «J'ai appris que pour gagner, il faut se distinguer par sa personnalité. J'ai fusionné le style malgache avec le Hip Hop pour me démarquer. Lors de la finale à Maurice, j'étais malade, mais j'ai continué à me battre. Je suis toujours en traitement pour être au top de ma forme pour La Réunion en novembre», partage-t-il avec détermination. Madagascar est à la deuxième place dans le classement des pays de Hip Hop de l'océan Indien, juste derrière La Réunion. Fabyo Kydo et Loup-Kass sont bien décidés à continuer de faire rayonner leur talent et leur pays.