Madagascar: Musique en Allemagne - Antsiva Andriamasimanana rejoint le programme Goethe Talents

La talentueuse bassiste Antsiva Andriamasimanana a été sélectionnée pour être parmi les bénéficiaires du programme Goethe Talents 2024. Du 22 août au 2 septembre, elle rejoindra sept autres jeunes musiciens internationaux en Allemagne pour une résidence de douze jours, riche en apprentissages et en expériences artistiques. Cette résidence offrira à Antsiva Andriamasimanana l'opportunité de se former aux côtés de professionnels internationaux, de participer à des rencontres et échanges artistiques, de visiter des studios d'enregistrement, de prendre part à des jam sessions, et d'assister à un festival musical.

«Les talents sont sélectionnés après un processus de candidature international via le réseau mondial du Goethe-Institut, qui s'est déroulé du 28 février au 2 avril. La bourse Goethe Talents, qui célèbre cette année son 10e anniversaire, est un programme de 12 jours destiné à soutenir et connecter les jeunes artistes musicaux en herbe, notamment les auteurs-compositeurs-interprètes et les compositeurs,»souligne le communiqué de l'organisateur.

Une grande reconnaissance

«Nous serons présents au Festival international en Allemagne du 28 au 30 août pour une performance solo. J'ai été très surprise d'apprendre que j'avais été sélectionnée. Je suis profondément reconnaissante envers Dieu pour le talent qu'il m'a donné. Participer à cette grande scène internationale sera une opportunité exceptionnelle pour me développer et pour étendre mon réseau international », confie la bassiste Antsiva Andriamasimanana. Cette dernière est une artiste aux multiples facettes.

Passionnée de musique dès son jeune âge, elle a débuté au piano avant de se tourner vers la guitare basse. Sa carrière musicale a pris son envol en 2008 lorsqu'elle a remporté un concours de chant organisé par Rado Rakotorahalahy, ce qui l'a propulsée au sein de la génération Vocodeur. En 2011, elle rejoint le Jazz Club du CGM, puis intègre le groupe AnaaQuator en 2012, marquant ainsi sa première participation au Festival Madajazzcar. En 2019, elle fonde son propre groupe, le «Antsiva & Brona», avec lequel elle s'investit pleinement dans la scène jazz.

Outre ses projets personnels, Antsiva Andriamasimanana a également collaboré avec des artistes locaux comme Lalatiana et le groupe 'Zay en tant que choriste. Plus récemment, le 27 juillet dernier, elle était l'une des invitées spéciales de Olombelo Ricky lors de son concert Manal'Azy Vita Bacc au parking du Stade Barea Mahamasina, partageant la scène avec le bassiste Sylvin Marc et Edgard Ravahatra.