Madagascar: Rugby à XV - La Coupe du Monde de 2027 dans le viseur

Détermination. Trente-six joueurs, parmi les plus expérimentés, ont répondu à l'appel lancé par Malagasy Rugby hier au stade Makis d'Andohatapenaka. L'objectif est de détecter les futurs membres de l'équipe nationale Makis, qui participeront au match de repêchage de la poule C en Tunisie en décembre.

La Tunisie, en tant que pays hôte, ainsi que le Botswana, la Zambie et Madagascar sont les quatre nations qui s'affronteront lors de la dernière semaine du mois de décembre. L'ambition pour les Makis de Madagascar est de décrocher la seule place qualificative pour se maintenir dans l'élite africaine et de disputer ensuite, à partir de 2026, la qualification pour la Coupe du Monde de 2027.

Des joueurs plus expérimentés issus de plusieurs grands clubs de la capitale, comme Tahiana Ylda Ratsimandresy, dit Max, Hery Fanomezana Ralaimidona de Cosfa, Lahatra Ramamonjisoa de FTM, et le revenant et meilleur marqueur de coups de pied de pénalité et en drop, Herizo Soloniaina Rasoanaivo, dit Radadatoa de l'Uscar, ont montré leur détermination. Ils sont prêts à relever le défi pour l'honneur du rugby malgache, selon leur point commun.

Motivé

« En tant que militaire, c'est toujours un honneur de défendre l'honneur de Madagascar. L'objectif est de se qualifier en groupe A pour pouvoir disputer la qualification pour la Coupe du Monde de 2027 », confie Tahiana Ylda Ratsimandresy, dit Max.

Quant à Hery Ralaimidona, il a montré sa détermination : « C'était en 2022 que je faisais partie de l'équipe nationale Makis. Pour cette année 2024, je suis prêt à donner le meilleur de moi-même. Aujourd'hui (hier), ce n'est que le premier test, et on verra pour la suite ».

Herizo Soloniaina Rasoanaivo, dit Radadatoa, est plus motivé que jamais après l'appel lancé par Malagasy Rugby à son encontre : « Je suis toujours partant quand il s'agit de défendre les couleurs malgaches. Mon objectif est de montrer aux jeunes joueurs actuels qu'avec de la volonté, du travail et le respect des consignes, on peut apporter son aide pour le bien de l'équipe », explique Radadatoa.

Le premier regroupement a été l'occasion pour Mamy Andriamaro, le coach de l'équipe nationale Makis, d'expliquer le but du regroupement. Ensuite, il a notifié les critères de sélection, cachés sous le nom de l'équipe nationale « T ho Makis » : T pour Taille, M pour Mobilité, A pour Agilité, K pour Combatif, I pour Intelligence sur le terrain et S pour Supporter tout sur le terrain.

Un match de 80 minutes a été joué pour évaluer la forme physique de chaque joueur, et Mamy Andriamaro a donné son avis sur la première journée après le test : « Physiquement, les joueurs ont une excellente forme, car nous sommes en plein championnat. C'est à nous, techniciens, d'apporter les corrections nécessaires. Pour les pays de la poule C, je crois qu'on a notre chance et qu'on a encore largement le temps avant l'échéance ».