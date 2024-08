Madagascar: Industrie Locale - Première unité ODOF pour le district d'Avaradrano

Allo Food Factory, une usine de pâtes alimentaires, vient de débuter sa phase de production. Située au By Pass, cette ligne de production de nouilles bénéficie d'une position stratégique dans l'Avaradrano.

Un avantage indéniable. Les districts environnant Antananarivo ne sont pas en reste par rapport au projet One district, One Factory (ODOF) du ministère de l'Industrialisation et du Commerce. Hier, une ligne de production de pâtes alimentaires a été inaugurée au By Pass. Il s'agit de l'usine Allo Food Factory. Après les récents essais techniques qui se sont avérés concluants, cette usine tournera désormais à plein régime pour fabriquer des nouilles, à raison de quatre tonnes par jour. Ces produits se cuisineront à toutes les sauces.

Tania Ratsirahonana, gestionnaire de l'usine Allo Food Factory, avait expliqué que « la farine et les oeufs sont les ingrédients de base des pâtes fabriquées par cette usine. Cela confère un goût unique à nos produits. Nous sommes désormais prêts à distribuer nos produits sur le marché local, partout à Madagascar », a-t-elle affirmé hier, au cours de la cérémonie d'inauguration de cette usine. Cette entrepreneure affirme également travailler avec les aviculteurs et les producteurs du district pour s'approvisionner en matières premières.

Quand l'industrie va, tout va

Pour Allo Food Factory, l'objectif est d'abord de se faire une place sur le marché local. « Nous voulons vraiment satisfaire la clientèle en offrant des variétés de pâtes alimentaires de qualité et de faire de ces pâtes des produits assez compétitifs sur le marché intérieur », explique Tania Ratsirahonana, et elle d'ajouter que « l'usine n'ambitionne pas seulement de produire des pâtes alimentaires. Mais la société envisage aussi de fabriquer d'autres aliments, indispensables au quotidien des Malgaches ». Actuellement, six employés travaillent dans l'usine de pâtes du By Pass, mais avec les projets d'extension des activités de l'usine, les responsables envisagent d'augmenter le nombre de salariés.

Les produits ODOF se distinguent des articles importés par la manufacture, et la valeur ajoutée singulière qu'apportent les producteurs malgaches aux produits finis. Cela contribue aussi à réduire la dépendance liée aux importations, avec des produits de qualité, qui suivent les normes sanitaires et concurrentielles en vigueur dans la Grande île et sur le marché international. C'est le ministère de l'Industrialisation et du Commerce qui s'assure du respect de ces chaînes de valeurs, avec un contrôle optimal de la qualité des produits.

« Les produits de cette usine n'ont rien à envier aux produits importés. Le MIC se donne corps et âme à la concrétisation de l'industrialisation de Madagascar. Le département s'attèle à créer des industries de proximité pour être plus proche de la population afin d'atteindre l'autosuffisance alimentaire, tout en stimulant la productivité locale », a expliqué Vahinisoa Ranoelimanana Rasamoely, secrétaire générale du MIC, hier. Pour ce qui est du soutien technique, par rapport à la gestion de ces usines, les partenariats noués en amont, avec des sociétés comme US Okes PTY LTD, garantissent l'entretien régulier des machines industrielles octroyées aux bénéficiaires du projet ODOF.