Madagascar: Nosy Be - Deux femmes arrêtées en possession de 57 kilos de cocaïne

Un coup dur pour les réseaux de narcotrafic à Nosy Be. Deux femmes, âgées de 20 et 34 ans, ont été interpellées lundi à la réception d'un hôtel à Ambatoloaka, en possession de 57 kilogrammes de cocaïne.

LA valeur marchande de cette saisie est estimée à 17,1 milliards d'ariary. Depuis leur arrestation, les deux suspectes, de nationalité malgache et résidentes de Nosy Be, sont placées en garde à vue à la Gendarmerie nationale. Les autorités restent discrètes sur les détails de l'enquête en cours. Un officier, contacté hier, a indiqué que « la procédure est en cours » et que « davantage d'informations seront communiquées après le déferrement des suspectes». Pour l'heure, le dossier est entouré d'un voile de confidentialité.

L'arrestation des deux femmes fait suite à un renseignement reçu par la gendarmerie dès le 2 août, signalant l'arrivée imminente d'une importante cargaison de drogue dure sur l'île. Les gendarmes ont alors mis en place une surveillance étroite des suspectes, qui a conduit à leur interpellation au début de cette semaine. Lors de la fouille de leurs valises à l'hôtel, plusieurs paquets rectangulaires, emballés dans du film transparent et contenant de la cocaïne, ont été découverts. La drogue a été saisie et sera prochainement incinérée. L'enquête se poursuit sous la direction de la compagnie de Gendarmerie de Nosy Be.

Cette saisie majeure met en lumière l'engagement des Forces de l'ordre dans la lutte contre le narcotrafic, un secteur où la corruption reste un obstacle majeur. Les autorités doivent maintenant s'atteler à démanteler les réseaux criminels internationaux et régionaux impliqués dans cette affaire, rappelant les précédents comme celui de Harak Kata, un narcotrafiquant sri-lankais arrêté en mars 2023 après avoir tenté de fuir à Nosy Be.

Un expert en la matière souligne que si la cocaïne saisie est pure, chaque paquet pourrait être transformé pour obtenir jusqu'à cinq fois son poids initial. Par exemple, les 64,32 kilos de cocaïne saisis en février dernier à Androranga, Toamasina, avaient une valeur de 19,3 milliards d'ariary. Les 600 kilos découverts en novembre 2021, toujours à Toamasina, illustrent l'ampleur de ce fléau.

Lutte sans relâche

L'Office des Nations unies contre la drogue et le crime (ONUDC), basé à Vienne, a également exprimé ses préoccupations concernant la propagation des drogues de synthèse et l'impact des zones de conflit, notamment en Ukraine et en Afghanistan, sur le trafic de stupéfiants. Dans son rapport annuel publié ce dimanche, l'ONUDC a souligné une augmentation alarmante du nombre de consommateurs de drogues au cours de la décennie 2011-2021. Le nombre de personnes faisant usage de substances illicites est passé de 240 millions à 296 millions, soit une hausse de 23 %.

Madagascar est devenu, en quelques années, un point névralgique pour l'exportation de drogues dures vers les îles voisines. Des cartels venus de Maurice et du Sri Lanka, en collaboration avec certains Malgaches d'origine indienne, ont noué des alliances avec d'autres trafiquants et des gangs locaux, alimentant une vague de criminalité sans précédent.