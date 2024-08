Madagascar: École Catholique Saint-Gabriel de Mahajanga - Fin de mission pour Frère Maria Sanjeevi Jayekumar Inigo

Le recteur général de l'établissement d'enseignement Montfort Saint-Gabriel de Mahajanga quitte Mahajanga et Madagascar pour une nouvelle mission dans un autre pays. Ce, après avoir effectué dix-sept ans de mission au niveau de cette école catholique.

Il a fait ses adieux auprès du gouverneur de la région Boeny, Mokhtar Andriantomanga, la semaine dernière avant son départ, au bloc administratif d'Ampisikina, et par la même occasion a présenté son successeur, Frère Francis Kennedy. Les résultats scolaires de cet établissement sont excellents dans tous les examens officiels, et récemment à celui du BEPC, au niveau de la Cisco de Mahajanga depuis des années.

Cette année, le lauréat à Mahajanga était l'élève Heriniaina Robert, qui a obtenu la meilleure moyenne de 18,39 sur 20.

De plus, le taux de réussite à l'examen du CEPE est de 100 %, avec deux cent vingt-deux candidats admis sur deux cent vingt-deux inscrits. Il en est de même pour l'examen du BEPC, avec deux cent dix-neuf candidats admis sur deux cent dix-neuf pour cette session 2024.

Remerciements

« Gloire au Seigneur ! J'adresse mes remerciements à la congrégation des frères de Saint-Gabriel et à la direction des écoles catholiques (DIDEC) de Mahajanga pour leur soutien spirituel, ainsi qu'aux enseignants et au personnel administratif pour leur travail acharné. Je remercie aussi les parents pour leur collaboration et leur confiance, ainsi qu'à la persévérance des élèves. Nous continuons de prier pour les cent quatre-vingt-un candidats au baccalauréat. L'enseignement n'est pas une affaire, c'est une mission. Je suis venu pour dire au revoir et pour vous présenter le nouveau recteur général ; vous êtes aussi un bon modèle pour nous », a précisé le Frère Maria Sanjeevi Jayekumar Inigo, ancien recteur général.

« L'établissement Saint-Gabriel est dans mon coeur ; j'apprécie beaucoup la culture d'excellence que le Frère Inigo y a instaurée et dans laquelle il éduque et forme les enfants et les jeunes de Mahajanga. Je suis reconnaissant de votre franche collaboration au collège Montfort Saint-Gabriel et à l'ESSGAM, aussi bien dans les moments difficiles que dans les heureux événements. J'espère que vous continuerez cela avec le nouveau recteur. Soyez le bienvenu et n'hésitez pas à solliciter notre collaboration. Vous êtes un nouveau frère pour moi, et je vous souhaite bon vent et beaucoup de réussite dans votre nouvelle mission », a indiqué le gouverneur.

La région Boeny a remis un certificat de reconnaissance à l'ancien recteur général en raison de son dévouement à la recherche d'excellence dans la formation et l'éducation des enfants et des jeunes durant dix-sept ans.