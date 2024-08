Gambie: Barrow exprime sa satisfaction à l'égard du projet routier de l'OCI en cours

Le dirigeant gambien, S.E. Adama Barrow, a exprimé sa satisfaction quant au niveau d'avancement du projet routier de l'OCI en cours dans la municipalité de Kanifing et dans la Région de la Côte Ouest, respectivement.

Le président Adama Barrow s'exprimait samedi suite à une tournée d'inspection d'une journée du projet routier de l'OCI dans la Banlieue de Banjul et dans la Région de la Côte Ouest, respectivement.

Le dirigeant gambien et son entourage ont entamé la visite par une inspection du projet routier de Bundung avant de se rendre à Sukuta, Brusubi, Wullinkama, Brufut et Bakoteh.

Ces visites ont pour but de donner au dirigeant gambien des informations de première main, d'accéder et de voir de ses propres yeux l'état actuel des projets en cours et de s'imprégner de l'opinion de la population (les bénéficiaires), et ce, afin de trouver les voies et moyens possibles pour confronter les défis qui entourent les routes.

« Je suis très satisfait du niveau d'avancement du projet routier. L'une des raisons de cette tournée n'est pas seulement d'évaluer et d'accéder à des informations de première main, mais aussi d'interagir avec les bénéficiaires. Les projets routiers en cours sont très chers à mon coeur, » a déclaré le président Barrow lors d'un entretien avec des journalistes.

Selon lui, les infrastructures précèdent le développement, ajoutant que « je considère ces visites à la base comme très importantes parce qu'elles me permettent d'interagir avec les populations (les bénéficiaires des routes) pour répondre à certains de leurs défis. »

Le dirigeant gambien a également exprimé l'espoir d'un achèvement complet des projets routiers de l'OCI en cours d'ici le mois d'octobre et de procéder à leur inauguration.

« J'ai bon espoir que les projets routiers en cours, notamment les routes, les lampadaires et le drainage, seront achevés à 100% d'ici octobre, et que nous pourrons tous alors prendre part à leur inauguration. Ces routes sont très importantes, car ce ne sont nullement des routes ordinaires, et ce sera la première fois que la Gambie bénéficiera de ce type de routes. »

Il a ensuite remercié les entrepreneurs, l'Administration Nationale des Routes (NRA) et le Ministère des Transports, des Travaux et des Infrastructures pour leur travail acharné et leur dévouement pour ces projets routiers.

Il a assuré le peuple gambien qu'avec son gouvernement, les possibilités sont infinies.

Pour sa part, le Dr Ismaila Ceesay, ministre de l'information, a noté que le président était très préoccupé par l'avancement des projets routiers en cours, ajoutant que cela faisait partie du programme de transformation du président visant à métamorphoser l'infrastructure du pays.

« Le président entreprend une tournée des projets routiers afin d'obtenir des informations de première main, jauger l'évolution de ces projets et engager le dialogue avec les populations. »

Selon lui, ce ne sera pas la dernière visite du président sur les chantiers routiers, ajoutant que tôt ou tard, ces projets seront achevés et inaugurés par le président.

Le président était accompagné de hauts fonctionnaires, dont le chef de cabinet, le directeur de cabinet et des ministres de différents ministères.

